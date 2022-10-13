الطقس المتوقع غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:13 والمد الثاني عند الساعة 04:41 والجزر الأول عند الساعة 08:49 والجزر الثاني عند الساعة 22:07.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والمد الثاني عند الساعة 01:13 والجزر الاول عند الساعة 18:05 والجزر الثاني عند الساعة 06:47.