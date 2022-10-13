"أبوظبي التقني" يستعرض في "جيتكس" أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في الشرق الأوسط
"أبوظبي التقني" يستعرض في "جيتكس" أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في الشرق الأوسط
13 أكتوبر 2022 14:48
ضمن جناح حكومة أبوظبي، وتحت شعار «نقود المستقبل الرقمي»، يستعرض مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أكبر الطابعات ثلاثية الأبعاد في الشرق الأوسط، والتي تعد من أكبر الطابعات القابلة للنقل في العالم، وذلك خلال مشاركته بمنصة متميزة في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022؛ الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 10 - 14 أكتوبر الجاري، حيث يشهد جناح"أبوظبي التقني" إقبال جماهيري كبير من أبناء المجتمع وزائري المعرض الذين يمثلون نحو 170 دولة، يحرص الكثير منهم على التعرف على هذا الإبتكار التقني الجديد والمفيد صناعياً وتجارياً وعلمياً.
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن مشاركة "أبوظبي التقني" في هذا الحدث العالمي الكبير؛ تأتي في إطار تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، نحو تمكين شباب وطلبة الإمارات من المشاركة بقوة وفاعلية في مختلف المحافل الدولية، بجانب منتجي أكثر وأكبر التقنيات الحديثة، بما يعكس القدرات العالية لأبناء الإمارات على المنافسة العالمية بكل جدارة وثقة.
وأوضح الدكتور مبارك الشامسي أن الطابعة ثلاثة الأبعاد التي يشارك بها "أبوظبي التقني" في جيتكس، هي إحدى الإبداعات العالمية التي توجد في مركز "الإبتكار بارك" التابع ل"أبوظبي التقني"، والتي يتم من خلالها غرس قواعد الإبداع والإبتكار لدى شباب وفتيات الإمارات عامة، وطلبة المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة ل"أبوظبي التقني" ومنها ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وبوليتكنك أبوظبي، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، حيث يتعلم الطلبة وشباب وفتيات الإمارات بشكل عام؛ في المرحلة الأولى قواعد وأصول البحث العلمي أكاديمياً، ومن ثم يمكنهم تحديد المنتج الذي يحتاجه سوق العمل، ويمكن إنتاجه وصناعته من خلال هذه الطابعة ثلاثة الأبعاد، وبأحجام متنوعة وكبيرة جداً، وهو الأمر الذي يمنحهم الفرص الحقيقية للإستثمار في المشروعات التجارية الرابحة، والقائمة على منتجات صناعية يبحث عنها العملاء، ومنها صناعة قطع غيار السيارات القديمة وغيرها من المنتجات الصناعية التي نادراً ما نجد لها وجود في السوق العالمي، ذلك بجانب قطع الغيار والمنتجات الجديدة بالطبع.
وأكد مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن طلبة المؤسسات التابعة للمركز، وجميعهم مواطنين؛ تتوفر لهم منظومة تعليمية متخصصة ومتكاملة ذات مناهج علمية متقدمة جداً وذات معايير عالمية في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والطبية، وهو السبب المباشر لتميزهم وتمتعهم بإمكانيات علمية وأكاديمية عالية المستوى، تمكنهم من طرح الحلول الرقمية المبتكرة في مختلف المجالات التقنية بما يضمن رفاهية المجتمع.
ومن جهته قال المهندس فهر السويدي مسؤول منصة "أبوظبي التقني" في جيتكس أن الطابعة ثلاثية الأبعاد المشار اليها، جذبت إهتمام المسؤولين والطلبة وكافة فئات المجتمع، الذين تفاعلوا مع الفنيين وطلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية للوقوف على كافة تفاصيل ومميزات هذا الإبتكار الذي يفتح آفاق المستقبل أمام الجميع.