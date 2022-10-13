الكرملين: للإمارات دور مهم في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
من زيارة رئيس الدولة إلى روسيا (أرشيفية)
13 أكتوبر 2022 10:40
أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الإمارات تلعب "دوراً مهماً إلى حد كبير" في عملية تبادل الأسرى بين موسكو وكييف.
وأكدت دولة الإمارات استعدادها التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أوضحت في بيان لها أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة.