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أم القيوين تحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتبارا من 1 يناير المقبل

أم القيوين تحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتبارا من 1 يناير المقبل
13 أكتوبر 2022 09:19

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، قراراً بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة.

ووفقاً للقرار، يتم من تاريخ 1 يناير 2023، استبدال الأكياس البلاستيكية، ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، بأكياس متعددة الاستخدام، ذات مواصفات ومعايير فنية تعتمدها دائرة بلدية أم القيوين، أو قابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش "المنسوجة".

ويهدف القرار إلى حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحدّ من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، بخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وصولاً إلى حظرها، وتعزيز سلوكيات أفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والتثقيف البيئي بما يقلل من البصمة البيئية ، ودعم جهود الإمارة نحو تحقيق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام.

وأشار القرار إلى أن دائرة بلدية أم القيوين تختص، بوضع الخطط والسياسيات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتحديد الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد المُراد حظرها، والاستثناءات الواردة عليها، وإعداد وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية عن أهمية التحول من استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، إلى استهلاك بدائل أخرى مستدامة ومتعددة الاستخدامات.

وتلتزم منافذ البيع، لتحقيق أهداف هذا القرار، بفرض تعرفة لا تقل عن (25) فلساً من تاريخ 1 يناير 2023، على كل كيس بلاستيكي ذي استخدام واحد، تقدّمه إلى المستهلك، تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، إلى جانب تنفيذ المبادرات التوعوية التي تسهم في خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وإعلام المستهلك بالتعرفة المفروضة على استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتوعيته بمخاطرها وإرشاده لاستخدام البدائل المناسبة وتوفيرها.

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