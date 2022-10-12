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الإمارات

الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع لجنة التنمية المستدامة للاتحاد الدولي

ميرة السويدي خلال مشاركتها في الاجتماع (من المصدر)
13 أكتوبر 2022 01:50

دبي (الاتحاد)

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شاركت ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس ضمن اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد والدورة الـ 210 للمجلس الحاكم في مدينة كيغالي في رواندا، بجضور الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضوة المجموعة.
وقدمت ميرة سلطان السويدي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع تعزيز الدور البرلماني في الوصول إلى رصيد كربوني صفري، مؤكدة أنه يجب علينا أن نضع في عين الاعتبار أن معوقات الوصول إلى رصيد كربوني صفري ليست متعلقة بالجانب التقني فقط، بل هي تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية يجب التعامل معها لتعزيز الجهود الدولية والبرلمانية في هذا المجال.
وقالت: علينا أن ندرك أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها الدول على الصعيد الوطني، إلا أنه ما زال هناك ضعف في التعاون الدولي، حيث إن الدراسات تشير إلى أن الكثير من أطر التنفيذ لم يتم تطبيقها في العديد من الدول ومنها أطر الحوكمة، وسياسات وقوانين الحياد المناخي، ومن هنا يأتي دور البرلمانات الذي يجب أن يتركز على مراقبة الأطر التي تضعها الحكومات والسياسات والقوانين الخاصة بالحياد الكربوني. وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بتعزيز دور البرلمانات في مراقبة عمل الحكومات في مجال التصدي للتغير المناخي، حيث أظهرت التجارب ضعف رابط البرلمانات مع السلطة التنفيذية وعدم إشراك برلمانات في التقارير الوطنية لمتابعة اتفاقية باريس، ويمكن تعزيز هذه الدور من خلال بناء قدرات البرلمانيين، وألا يغفل مشروع القرار القادم التحدي المتعلق بالعدالة في تحقيق التنمية، مشيرة أن آلية تسعير الكربون أثبتت فعاليتها في قياس أثر استخدام الكربون على البيئة والتلوث الذي ينتج عنه. كما طالبت بدعوة البرلمانات لاعتماد الميزانية الخضراء أي ميزانية تراعي في الإنفاق الاستثماري أبعاد البيئة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية، وتشجيع البرلمانات لاعتماد الميزانية الكربونية، وذلك من خلال قياس كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها الصناعة والمنازل وجميع أجزاء الاقتصاد الأخرى لحساب مقدار الانبعاثات التي يجب خفضها في المستقبل.

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