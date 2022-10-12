الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع «النواب العموم والمدّعين العامين» بدول التعاون

حمد الشامسي خلال الاجتماع (وام)
13 أكتوبر 2022 01:50

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
بعثة الإمارات بالأمم المتحدة تستضيف غوتيريش والأعضاء المنتخبين

شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدّعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بتطوير أعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، من خلال توفير آليات عمل متطورة لطرح الرؤى المستقبلية وتحديد وسائل التطوير الاستراتيجي لأعمال النيابات العامة، وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة القرارات والمقترحات التي تعزز التقارب والتكامل الخليجي في أعمال النيابة العامة، وتساهم في الارتقاء بالأداء في العمل الجزائي بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتم خلال الاجتماع عرض تجارب وممارسات الدول الأعضاء في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، حيث استعرضت النيابة العامة للدولة الجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات والتي مكنتها من تحقيق الصدارة في مؤشر «سيادة القانون العالمي» على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون جلّ اهتمامها، حيث تمتلك دولة الإمارات واحدة من أكثر منظومات العمل الجزائي تطوراً على مستوى العالم، إلى جانب بنيتها التشريعية التي تتمتع بأعلى مستويات المرونة والكفاءة والقدرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.
واطلع المجتمعون كذلك على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في سبتمبر 2022، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.
شارك في الاجتماع من النيابة العامة للدولة، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي الأول، وهيثم الشوكة رئيس نيابة بنيابة الفجيرة الكلية، وعلي سعيد الزيودي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي بالنيابة العامة.

النيابة العامة
الإمارات
حمد سيف الشامسي
مجلس التعاون الخليجي
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©