الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع لجنة الديمقراطية بالاتحاد الدولي

دبي (الاتحاد)

شاركت الدكتورة موزة محمد العامري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد، في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس ضمن اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد والدورة الـ210 للمجلس الحاكم في مدينة كيغالي في رواندا.

وناقشت اللجنة القرار والمذكرة التفسيرية لموضوع الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان، التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ترعاها الدولة. وقالت موزة محمد العامري في ورقة تضمنت تعليقات الشعبة البرلمانية الإماراتية على عدد من بنود مشروع القرار، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر مساعدة اللاجئين أولوية قصوى في سياستها الخارجية، في إطار المساعدات الإنسانية مما جعلها إحدى أكبر الدول المانحة إنسانياً وتنموياً قياساً بدخلها القومي، فخلال الفترة من 2010 ولغاية 2021م قدمت الدولة أكثر من 56 مليار دولار كمساعدات خارجية.