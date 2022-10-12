الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع لجنة الديمقراطية بالاتحاد الدولي

موزة العامري خلال مشاركتها في الاجتماع (من المصدر)
13 أكتوبر 2022 01:50

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
بعثة الإمارات بالأمم المتحدة تستضيف غوتيريش والأعضاء المنتخبين

شاركت الدكتورة موزة محمد العامري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد، في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس ضمن اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد والدورة الـ210 للمجلس الحاكم في مدينة كيغالي في رواندا.
وناقشت اللجنة القرار والمذكرة التفسيرية لموضوع الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان، التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ترعاها الدولة. وقالت موزة محمد العامري في ورقة تضمنت تعليقات الشعبة البرلمانية الإماراتية على عدد من بنود مشروع القرار، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر مساعدة اللاجئين أولوية قصوى في سياستها الخارجية، في إطار المساعدات الإنسانية مما جعلها إحدى أكبر الدول المانحة إنسانياً وتنموياً قياساً بدخلها القومي، فخلال الفترة من 2010 ولغاية 2021م قدمت الدولة أكثر من 56 مليار دولار كمساعدات خارجية.

الاتحاد البرلماني الدولي
الشعبة البرلمانية
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
الشعبة البرلمانية الإماراتية
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©