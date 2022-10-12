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الإمارات

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير كوسوفو

حاكم رأس الخيمة مصافحاً جابر حميتي لدى لقائهما أمس (وام)
13 أكتوبر 2022 01:51

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، جابر حميتي، سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.
من جانبه، عبر جابر حميتي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
الإمارات
كوسوفو
سعود بن صقر القاسمي
سعود القاسمي
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