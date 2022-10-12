سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مؤتمر ركائز الثالث

الشارقة (وام)

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، مؤتمر ركائز الثالث والذي ينظمه مجلس الشارقة للتعليم، تحت شعار «التعليم المستدام هو المستقبل»، وذلك في مقره بمنطقة الرحمانية بالشارقة.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، وألقى بعدها الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم كلمة رحّب فيها، بحضور وتشريف سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي لافتتاح المؤتمر، وتكريم ضيوف الشرف والرعاة. وتناول الكعبي أهداف ومعاني مبادرة ركائز، مشيراً إلى أنها مبادرة متعددة البرامج نسعى من خلالها إلى تعزيز القيم الإيجابية، والحد من السلوكيات السلبية بأساليب مبتكرة تتناسب مع الجيل الحال، وانطلقت عام 2017م، ونكمل مسيرتها اليوم بالمؤتمر بمحاور متنوعة تسلط الضوء على مواضيع هامة، ومتحدثين تم اختيارهم من داخل وخارج الدولة للمرة الأولى.

وأشار رئيس مجلس الشارقة للتعليم إلى الجهود الكبيرة لصاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهاته السامية والتي نتج عنها مبادرات كبيرة تقود وتهدف جميعها إلى التعليم المستدام، ومن بينها الحضانات الحكومية التي تتوزع في كافة مدن وقرى الإمارة، وإطار الشارقة للطفولة المبكرة 2012 وهو أول عمل وطني يُعنى بالطفولة المبكرة في الوطن العربي، إلى جانب المنصات الإلكترونية التعليمية والعديد من الأنشطة والفعاليات العلمية التي يستفيد منها أكثر من 70 ألف طالب وطالبة.

وقدم معالي الدكتور رضا السيد حجازي وزير التربية والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، كلمة بعنوان «التعليم المستدام في ظل الثورات الصناعية والتحول الرقمي» ثمّن فيها جهود تنظيم المؤتمر وتركيزه على التعليم المستدام، والذي أصبح لا غنى عنه من أجل طلبة يتميزون بالابتكار والمعرفة والبحث العلمي، والتعليم المستمر طوال الحياة.

وقدم معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، كلمة بعنوان «التعليم المستدام هو المستقبل» أشاد فيها بالمؤتمر، وما يسعى إلى مناقشته باعتباره عصب التحول العصري العالمي الآن في مجال التعليم والتعلم.

وفي نهاية حفل الافتتاح، تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بتكريم ضيفي شرف المؤتمر وهما: معالي الدكتور رضا السيد حجازي، ومعالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي، إلى جانب شركاء ورعاة المؤتمر.

كما تفضل سمو نائب حاكم الشارقة بزيارة المعرض المقام على هامش المؤتمر واستمع إلى شرحٍ مفصلٍ من المشاركين فيه حول أعمالهم وما تقدمه المؤسسات من بحوث علمية متنوعة ومشروعات تربوية، كما اطلع سموه خلال الجولة على المنصات التي تعنى بتقديم محتوى تعليمي مبتكر عبر عدة برامج، إلى جانب مجموعة من ابتكارات واكتشافات طلبة المدارس.