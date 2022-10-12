«آيسنار أبوظبي 2022» يستعرض أحدث الابتكارات الأمنية

جمعة النعيمي وخلفان النقبي ووام (أبوظبي)

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022» في يومه الختامي، حيث اطلع سموه على الابتكارات والمشاريع التي تقدمها المؤسسات والشركات المحلية والعالمية المشاركة، والتي تتناول أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي والأمن الوطني وتقدم حلولاً للتحديات الحالية والمستقبلية والمستندة على العلوم المتقدمة وتكنولوجيا المستقبل.

وشملت زيارة سموه أجنحة مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمجموعة الذهبية الدولية، وجامعة خليفة، وشركة عين التكنولوجيا «EOT»، وشرطة دبي، و«World of forensic mh service Gmbh».

وتبادل سموه الحديث مع مسؤولي الأجنحة حول ما تقدمه مؤسساتهم من حلول وتقنيات ومركبات وأجهزة تعزز الأمن والحماية المجتمعية، وتوفر متطلبات تعزيز جودة الحياة للمجتمعات بما يحقق استدامة أمنها واستقرارها، مطلعاً سموه على تقنيات مستحدثة تمثل الواقع الحالي والمستقبلي للعمل الشرطي والأمني وفق مستجدات التكنولوجيا الحديثة وتحديات العصر.

كما استمع سموه من مسؤولي الأجنحة حول المعروضات التي تمثل أفضل التقنيات المتطورة والمبتكرات والمستخدمة في تعزيز أمن المجتمعات والحماية الرقمية، وضمان أمن الشبكات التقنية والمطارات والاستخدامات المختلفة للطائرات من دون طيار «الدرونز» والمركبات الشرطية المجهزة بتقنيات حديثة.

واختتمت أمس فعاليات الدورة السابعة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022»، والتي أُقيمت تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة وقياسية من الشركات المحلية والدولية الكبرى المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

وشهدت فعاليات الدورة الحالية زيادة كبيرة ولافتة في عدد الدول المشاركة بنسبة 120% لتصل إلى 33 دولة، بالإضافة لتنظيم 5 أجنحة وطنية لكل من فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا بالإضافة إلى إيطاليا، والتي زادت نسبتها بمقدار 25% مقارنة مع الدورة السابقة. كما شارك في المعرض أكثر من 30 خبيراً ومتحدثاً دولياً في 23 جلسة حوارية متخصصة تقام على هامش فعاليات المعرض، ويستقطب المعرض أيضاً مشاركة 120 وفداً إقليمياً وعالمياً، في زيادة بنسبة 20% بالمقارنة مع دورة عام 2018، بما فيها وفود من المملكة العربية السعودية والبحرين وسنغافورة ومصر واليونان والعراق وإيطاليا وإثيوبيا، بالإضافة إلى منظمة «الإنتربول» الدولية.

مركز المعلومات الجغرافية

وتم إنشاء مركز المعلومات الجغرافية والمساحة الأمنية التابع لشرطة أبوظبي، لتسخير نظم المعلومات الجغرافية في الأعمال الشرطية، وتندرج أعمال المركز على المسح الجغرافي الأمني وإنتاج البيانات الجغرافية الشرطية، وقاعدة البيانات الجغرافية الأمنية والتحايل الجغرافية الأمنية، والتعاون والتنسيق الحكومي في مجال المعلومات الجغرافية، وإنتاج الخرائط ودعم الأنظمة الشرطية بالخدمات والبيانات الجغرافية، وإنتاج الخرائط التفاعلية، وأمن البيانات المكتبية، وأنظمة التتبع الجغرافي الشرطي.

سيناريو

وقال الملازم عبدالله حمد الطيار من مركز التدريب الافتراضي لأكاديمية سيف بن زايد ‎‎للعلوم الشرطية والأمنية، نشارك في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022» بسيناريو (الإسعافات الأولية) للإنعاش القلبي الرئوي بالتعاون مع الخدمات الطبية، حيث يهدف السيناريو إلى تعريف أفراد المجتمع بخطوات الإنعاش القلبي الرئوي بأحدث تقنيات الواقع الافتراضي، مشيراً إلى أنه لابد من الاستعداد والجاهزية وخاصة في الحالات الطارئة إذا ما وقعت السكتة القلبية.

التوأمة الرقمية

وقال عبدالله سعيد الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيانات التابعة لمجموعة «جي 42» خلال مشاركة في معرض «آيسنار أبوظبي 2022»، نشارك اليوم بمشروع digital twin التوأمة الرقمية، وهو برنامج يحاكي الواقع، وهو مشابه لنظام الألعاب في خريطة جزيرة أبوظبي على نظام 3D ثلاثي الأبعاد، ويساعد في المساهمة في محاكاة بعض الأمور الواقعية، بحيث تكون لديك النظرة لاتخاذ القرار، مشيراً إلى أن هناك استخدامات متعددة، كمتابعة الحركة المرورية، ومحاكاة الإخراج في حالة الحرائق ومتابعة عمليات المصانع في حال إذا وقع هناك عطل أو خلل فني في المصنع، لافتاً إلى أن البرنامج يمكن استخدامه كلوحة قيادة ويستخدم للتخطيط في نفس الوقت.

وتابع: نشارك بسيارة نيسان الشرطية في معرض «آيسنار أبوظبي 2022»، وتعتبر سيارة ذاتية القيادة وهي مسؤولة عن مناطق محدودة، ويمكن استخدامها في مواقف الفعاليات و«المولات»، كما يمكن تركيب أنظمة التعرف على الوجه ويمكن أن نركب عليها أيضاً نظام deduct في حال إذا كان الشخص يمتلك سلاحاً أو شخصاً من المطلوبين، كما يمكن للسيارة أن تعطي إنذاراً لغرفة التحكم، مضيفاً أن السيارة كهربائية 100% وهي صديقة للبيئة، ويمكنها الحركة في محيط ضيق، كما نسعى خلال الفترة القادمة إلى إدخال السيارة ضمن أسطول المركبات الخاص بنا.

«الإنتربول» النقال

تشارك «الإنتربول» بأول جهاز نقال، والذي يتميز بقدرته في الوصول إلى قواعد البيانات في أي زمان ومكان، حيث يتيح لأفراد الشرطة في الخطوط الأمامية تقصي قواعد بيانات المنظمة مع أو من دون اتصال بـ«الإنترنت».. التصميم يضمن أمن الاتصالات مع مزامنة البيانات بانتظام وإدارة الجهاز عن بُعد. ويتميز جهاز «الإنتربول» النقال بقدرته على الوصول إلى قاعدة البيانات في الخطوط الأمامية، والتي تضم قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة ومنظومة وقاعدة بيانات المركبة الآلية المسروقة ووثائق السفر المرتبطة بالنشرات، إضافة إلى أنه يتم العمل على المزيد من قواعد البيانات في المستقبل.

الحلول الامنية

تم التركيز خلال (آيسنار أبوظبي 2022) على استعراض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية، وتوطيد علاقات التعاون والتواصل بين الشركات العاملة في 4 قطاعات، تضم كلاً من: الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والشرطة وحفظ النظام، وحماية المنشآت الحيوية، كما تشتمل أجندة «آيسنار أبوظبي 2022» على فعالية حوارات «آيسنار» التي تتناول مستقبل مجالات الشرطة والأمن السيبراني الوطني، إلى جانب سبل الحد من مخاطر التحوّل الرقمي الوطني.

الجدير بالذكر أن معرض «آيسنار» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة باكورة من الجهود المتواصلة، لتعزيز العمل الدولي والتعاون ونشر أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بجودة الحياة للمجتمعات وتعزيز أمنها وسلامتها واستقرارها.

الكبائن الذكية

استعرضت «الإمارات للتصوير والتسويق» الكبائن الذكية لإدارة المفاتيح والمعدات في المعرض، والتي تتميز بجودة عالية في حفظ المعدات من أسلحة بأنواعها ومفاتيح مهمة ومستندات سرية ونقود وبطاقات دخول وغيرها الكثير، حيث إن من الممكن استعمالها في شتى المجالات مثل البنوك والشرطة والنوادي الرياضية والمؤسسات الحكومية والخاصة وغيرها الكثير، بالإضافة إلى أنها تصنع على حسب طلب الجهة أو الأفراد. وهنالك تصاميم معدة بحيث لا تفتح إلا من قبل شخصين وليس شخصاً واحداً، وذلك لزيادة الأمن وصعوبة اختراقها، كما أنها مزودة بجرس إنذار في حال تم محاولة فتحها من قبل أشخاص غير مؤهلين ومزودة بكاميرات خاصة تفتح عن طريق الوجه وبصمه اليد ومفاتيح مخصصة لهذه الأقفال.