شرطة دبي تشارك بـ«غياث» و«هونتشيE-HS9» في «آيسنار أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات الدورة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022». وأكد العميد الدكتور أحمد السعدي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، عضو اللجنة العليا للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022، أهمية المشاركة في المعرض للاطلاع على مجموعة بارزة من كبريات الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال الأمن الوطني والسيبراني، والاستفادة من أحدث الابتكارات الأمنية والأنظمة والتقنيات المتطورة المستخدمة في المجالات الأمنية والشرطية والجنائية. وأضاف أن شرطة دبي تعرض، دورية غياث الذكية، واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، وهي أولى سيارات الشركة التي يتم إنتاجها بالكامل في دولة الإمارات، وتمتلك مزايا وقدرات تلبي المتطلبات الأمنية في شرطة دبي.