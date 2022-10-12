الخييلي يوقع مذكرتي تفاهم في المجالات الأكاديمية وحماية المجتمع

أبوظبي (وام)

زار اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022»، واطلع على ما تقدمه المنصات العالمية للشركات والمؤسسات الدولية المشاركة في المعرض من تقنيات حديثة وتكنولوجيا مبتكرة تعزز من الجهود الوطنية الرامية إلى تقديم خدمات استباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، وضمان الاستعداد والجاهزية في مجالات الأمن الوطني والسيبراني، وتعزيز الأمن والسلامة وحماية المجتمعات.

كما وقع اللواء الخييلي، مذكرتي تفاهم مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وذلك في جناح وزارة الداخلية، حيث وقع من جانب المؤسسة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، فيما وقع من جانب الكلية عبد الله علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس الأمناء بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وتهدف المذكرة الأولى إلى تعزيز التعاون والجهود بين الجانبين في مجالات حماية حقوق الطفل، وفئات المجتمع كافة لتعزيز حقوقهم واستدامة الحياة الكريمة لهم، فيما تهدف المذكرة الثانية إلى خلق فرص لمنتسبي وزارة الداخلية لاستكمال الدراسات العليا في برامج الدبلوم والماجستير المتخصصة في مجالات الإدارة الحكومية.