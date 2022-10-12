30 جلسة في ختام «منتدى دبي للمستقبل»

آمنة الكتبي (دبي)

اختتمت فعاليات منتدى دبي للمستقبل، أمس، الذي عقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة 400 من الخبراء والمتخصصين في استشراف المستقبل و45 مؤسسة عالمية، وشهد عقد نحو 30 جلسة حوارية وورشة عمل شارك فيها أكثر من 70 متحدثاً من دولة الإمارات والعالم.

وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: إن مستقبل العمل الحكومي يتطلب ابتكار آليات ووسائل جديدة تدعم تطوير أطر تنظيمية وتشريعية فعالة ومرنة واستباقية، خصوصاً أن النهج التقليدي لم يعد قادراً على مجاراة وتيرة التغيير السريع التي تميز عالم اليوم، على الصعد التكنولوجية والاجتماعية والبيئية، وذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان: «كيف يمكن للحكومات تنظيم توجهات وتكنولوجيا المستقبل؟»، والتي ركزت على استشراف متغيرات المستقبل، والآليات الكفيلة بتطوير تشريعات وسياسات جديدة لتحقيق الاستثمار الأفضل في الإمكانات المستقبلية.

وأشارت الرومي إلى أن التحول الرقمي يمثل فرصة غير مسبوقة لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتسخير قوة البيانات والأدوات الرقمية لتحسين فعالية عملية تصميم التشريعات والأطر التنظيمية، وإن تصميم وتطبيق الأطر التشريعية مثّل مهمة أساسية للحكومات والدول على مر التاريخ، وإن الدور التنظيمي للحكومات أصبح أكثر أهمية في ظل ما يشهده العالم من تغييرات متسارعة، فمن جهة: إما أن تتأقلم الأطر التنظيمية والتشريعية وتكون أكثر مرونة لتواكب التطورات وتصبح ممكّناً للتغيير، أو تظل على حالها من الجمود فتصبح حاجزاً أمام التطور والتحديث.

وبينت معاليها عدداً من المتغيرات المتسارعة التي تفرض تحديات متنوعة على الحكومات حول العالم في المجالات التشريعية والتنظيمية، تشمل زيادة التكلفة والأعباء المرتبطة بالتوسع الكبير للعمل التنظيمي، وتقادم اللوائح التنظيمية السارية التي تعود إلى القرن الماضي، والتغييرات الكبيرة على بيئة العمل الحكومي نتيجة تسارع وتوسع استخدامات التكنولوجيا الناشئة.

وأشارت إلى أهمية تطوير وتبني منظور جديد يقوم على بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تمكن الحكومات من فرص المستقبل، وتكون متاحة لكل الدول والمجتمعات، شرط إعطائها الاهتمام اللازم لتطويرها وتحديثها، مؤكدة أن النموذج التقليدي لتصميم التشريعات لن يكون مناسباً للمستقبل لعدم قدرته على مواكبة النسق المتسارع للتغييرات المجتمعية والتكنولوجية والبيئية التي يشهدها العالم.

وقالت عهود الرومي: إن قيادة دولة الإمارات تدرك أهمية تطوير البيئة التشريعية لاستباق تحديات ومتطلبات المستقبل، وإنه انطلاقاً من التوجهات التي تتبناها للخمسين عاماً المقبلة من مسيرة الدولة، عملت الحكومة على إنجاز أكبر عملية تغيير في التشريعات في تاريخ الدولة، وقد جمعت العام الماضي، 500 خبير قانوني وتشريعي من 50 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وأكثر من 100 مؤسسة من القطاع الخاص، عملوا 5 أشهر، وأسفرت جهودهم عن إحداث تغييرات شاملة في أكثر من 40 قانوناً، غطت مجالات جديدة مثل التوقيعات الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، وحقوق التأليف والنشر، والجرائم الإلكترونية.

وأوضحت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن الحكومات تدرك الاتجاهات الحالية، وتعي بصورة عامة توجهات المستقبل، الذي نعرف أنه سيكون مختلفاً تماماً عن الوقت الحاضر، وأن تحديث التشريعات واللوائح الحكومية عامل أساسي في تعزيز القدرة التنافسية للدول وجاهزيتها للمستقبل.

وقالت: إن ما نحتاج إليه هو نهج أكثر مرونة للتشريعات، يعزز الابتكار ويحسن حياة المجتمع، ويوظف قوة البيانات والأدوات الرقمية لتحسين التشريع وفعاليته وجاهزيته للتحول الرقمي، وإن المطلوب تعزيز الابتكار في هذا المجال، وتبسيط طريقة صياغة اللوائح والقوانين بحيث تكون أكثر مرونة وذكاء وسهولة، مشيرة إلى أنه على مدى السنوات الماضية، استخدم عدد متزايد من الحكومات ممارسات تنظيمية مبتكرة، تشمل التشريعات الاستباقية والتجريبية، والتشريع الذاتي والمشترك، وغيرها.

وتطرقت عهود الرومي إلى نموذج مبتكر لتطوير البيئة التشريعية يتمثل في تهيئة بيئات تشريعية تجريبية، لاختبار التشريعات المبتكرة في نطاق محدد لا يؤثر على التشريعات القائمة، وتناولت عدداً من التجارب في هذا المجال التي شملت شركات التكنولوجيا المالية العالمية، والرعاية الصحية والطاقة والبيانات والذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» والجيل الجديد من الإنترنت «ويب 3.0»، إضافة إلى تجارب حكومية مبتكرة في نيوزيلندا وأستراليا وكندا، وتجربة جمهورية كوريا بتطوير مناطق غير خاضعة للتشريعات، في مبادرات هادفة لتوفير بيئات تشريعية تجريبية تدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وأشارت إلى التجربة المتقدمة لحكومة دولة الإمارات، من خلال إطلاق مختبر التشريعات بهدف ترسيخ بيئة تشريعية رشيقة تساعد على الابتكار والتجريب، وضمان التوازن بين سرعة التنظيم وسرعة الابتكار، مشيرة إلى أن المختبر الذي يجمع المسؤولين عن الأطر التشريعية في الحكومة والمبتكرين، تمكن من تطوير تشريعات في قطاعات المستقبل والتقنيات الناشئة، بما في ذلك التنقل والصحة والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

وحول الأدوات والطرق المتاحة للحكومات لإحداث تغيير شامل على أطرها التشريعية، أوضحت عهود الرومي بأن أهم الطرق التي يمكن أن تتبناها الحكومات تقوم على مجالين رئيسيين هما، منظومة المهارات والعقلية الحكومية وجاهزيتها للمستقبل، وبناء وإطلاق الشراكات الوطنية والعالمية الهادفة لتطوير التشريعات.

وقالت: إنه على صعيد المهارات فإن التقديرات العالمية تشير إلى أن 50% من الموظفين سيحتاجون إلى إعادة تشكيل مهاراتهم بحلول عام 2025، وإن الحكومات تحتاج إلى اعتماد نماذج ومفاهيم جديدة وتنظيمها وفهمها بشكل مستمر، ومن ضمنها قطاعات العالم الرقمي الجديدة والتكنولوجيا الناشئة مثل «الميتافيرس» و«البلوك تشين» والجيل الثالث للإنترنت والعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها.

وأضافت: إن على الحكومات التركيز على بناء العقلية الرقمية لموظفيها، مع إعادة بناء مهاراتهم المستقبلية، لضمان تمتعهم بالكفاءة لمواكبة متغيرات العالم الرقمي، إضافة إلى بناء فرق متعددة التخصصات لقيادة عمليات تطوير التشريعات. وقالت: إن الشراكات تمثل المجال الثاني الأكثر أهمية لتطوير البيئة التشريعية، لأن الحكومات لا تستطيع إنجاز هذه المهمة لوحدها، فالشراكات مطلوبة على الصعيدين الوطني والدولي، إذ يجب على المبتكرين وشركات القطاع الخاص على المستوى الوطني، أن يكونوا على دراية بالحكومات والهيئات التشريعية، وعلى المستوى العالمي فإن المطلوب تعزيز التكامل والشراكات لبناء نماذج تشريعية مستقبلية تواكب الثورة التكنولوجية، ووتيرة الابتكار في القطاع الخاص، وتهدف إلى ضمان توظيف التكنولوجيا والابتكار لمصلحة المجتمعات، وأن تكون شاملة وآمنة.

كما ناقش الخبراء في جلسة: هل سيعيش البشر للأبد؟ الانعكاسات المتوقعة للتقدم العلمي والسريع في مجال إطالة عمر الإنسان، حيث ساهمت التطورات العلمية الأخيرة في تحقيق إنجازات نوعية في هذا المجال، حيث يؤكد الباحثون أن إبطاء عملية الشيخوخة الطبيعية سيساهم في محاربة الأمراض، بمشاركة الدكتورة حنان السويدي المدير التنفيذي للأعمال، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والدكتور جيمس كيركلاند أستاذ بحوث الشيخوخة في مايو كلينك، والدكتور ألكس زافورنكو المؤسس والرئيس التنفيذي إنسسليكو ماديسين.

كما ناقشت جلسة بعنوان: متى سننتقل لكوكب آخر يشبه الأرض؟ الدراسات الحديثة حول إمكانية تحسين درجة الحرارة في كوكب المريخ أو القمر، بمشاركة المهندس سالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور شوانفاي دونغ عالم في جامعة برينستون، والدكتور نضال قسوم أستاذ في الفيزياء في الجامعة الأميركية في الشارقة.

3 عناصر رئيسية

أكد الخبير العالمي جيمي ميتزل، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اليوم الثاني، أن المجتمعات تحتاج لثلاثة عناصر رئيسية لاستشراف المستقبل، تتمثل في إدراك قدراتها وموقعها، وتخيّل المسارات المتعددة اللامحدودة للمستقبل بإيجابية، ومعرفة الفروقات بين أفضل السيناريوهات وتحديد أكثر السبل كفاءة للوصول إليها، مشيراً إلى أن مستقبل البشرية لا يمكن التنبؤ به، لكن يمكن الاستعداد له بالعمل المستمر لبنائها وتعزيز إمكاناته وفرصه. وأوضح أن المستقبل يمكن أن يكون إيجابياً إذا ما عملنا على ثلاثة مستويات، الأول عالمي نضع فيه أطراً عالمية للتعامل مع التحديات كالأزمات والأوبئة وتغير المناخ، وأن نحرص فيه على العمل السلمي الفاعل، وأن نبني فيه نظماً مشتركة كما في «القمة العالمية للحكومات» التي تستضيفها دبي بشكل دوري وتجمع خبراء من كل أنحاء العالم. والمستوى الثاني وطني، يعتمد على حوكمة رشيدة من جانب الحكومات وأطر تنظيمية وقيم وسلوكيات وأخلاقيات تضبط توجهات المستقبل، والثالث فردي، نتعامل فيه مع كل فرد كمساهم فاعل في صناعة المستقبل، ونراعي التنوع والتسامح والشمول والإيمان بقدراتنا كبشر».

وقال: إن الدافع الأساسي لاستشراف المستقبل هو المخيلة البشرية، لا التكنولوجيا التي تشكل مجرّد ممّكن لفرصه وآفاقه، ولدينا مختلف أدوات التكنولوجيا مثل تعلم الآلة والنانو والتكنولوجيا الحيوية، لكن الطبيعة الإنسانية هي الأساس، ونحن الآن في مرحلة تمتلك الإنسانية فيها القدرة على مشاركة المعرفة ونقلها، بفضل امتلاك 85% من سكان الكوكب القدرة على القراءة والكتابة، وهو ما يعني قدرة 6.5 إنسان على تشارك المعرفة.

ولفت إلى أن بعض الحضارات استغرقت آلاف السنوات لتحقيق ابتكارات فعلية في تاريخ الإنسانية، أما اليوم فأي فكرة إبداعية كالخوارزميات أو الخلايا يمكن مشاركتها في اليوم نفسه مع العالم أجمع، بحيث أصبح الجميع اليوم قادراً على المساهمة بدور في حل مشاكل وتحديات جديدة. وأضاف: إن التكنولوجيا هي نتاج مشترك للعديد من العلوم التي بنتها الإنسانية على مدى قرون، والخوارزميات أدت إلى الحاسوب، وهو أدى إلى الذكاء الاصطناعي، والترابط واضح بين كل الاختراعات التي أساسها الابتكار الإنساني، مشيراً إلى مؤسسة ماكنزي للدراسات تقدر أن 60% من القطاعات يمكنها أن تستفيد من ابتكارات علم الأحياء التركيبية مستقبلاً.

تشريعات المستقبل

تناولت جلسة بعنوان: هل سيقود القطاع الخاص تشريعات المستقبل؟ دور القطاع الخاص في مجال التشريعات في المستقبل وإيجاد الهيئات التنظيمية الحل الأنسب لإقرار النظم التي تحمي المجتمعات والاقتصادات وتواصل تحفيز الابتكار وجذب الاستثمار والمواهب، وذلك بمشاركة أحمد البدواوي الأمين العام المساعد للسياسات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس لجنة مختبر التشريعات، والدكتور كيلم بيزولد شريك مؤسس شبكة القطاع العام لاستشراف المستقبل، والدكتور بلاز جولوب الرئيس التنفيذي هيليوب أوروبا، وجيكوب إيليس من مكتب مفوضية أجيال المستقبل في ويلز.

أثرياء المستقبل

أكد المشاركون في جلسة «من هم أثرياء المستقبل؟»، أن الاستثمار في التقنيات الناشئة واستراتيجيات خلق القيمة، تلعب دوراً حاسماً في تشكيل منظومة الثراء سواء للحكومات أو الأفراد، مبينين أنه يمكن للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية التعاملات الرقمية «البلوك تشين»، والرموز غير القابلة للاستبدال، أن تساعد على إنشاء مجتمعات جديدة تعيش ضمن بيئات اجتماعية مفتوحة المصدر، مما يحقق إيرادات إضافية وزيادة القدرة التنافسية.