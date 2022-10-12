«القلوب الصغيرة» تستعد لعلاج 60 طفلاً في كينيا

الشارقة (الاتحاد)

تستعد جمعية الشارقة الخيرية، بدعم متبرعي برنامج «الريح المرسلة»، تنفيذ واحدة من أكبر حملاتها الطبية بعنوان «القلوب الصغيرة» في جمهورية كينيا خلال الفترة من 15 وحتى 23 أكتوبر الجاري، لعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب عبر التكفل بإجراء جراحات القسطرة والقلب المفتوح.

وتضم الحمل فريقاً طبياً متطوعاً من التخصصات كافة، برئاسة الطبيب الإماراتي الدكتور أحمد الكمالي، رئيس الفريق الطبي لحملات «القلوب الصغيرة» التابعة لجمعية الشارقة الخيرية.

وقال الدكتور الكمالي إن الحملة تعد واحدة من أسمى الحملات الإنسانية التي تنفذها جمعية الشارقة الخيرية بشكل مستمر، وتستهدف علاج المرضى المصابين بأمراض قلبية شديدة الخطورة، تستدعي التدخل الجراحي العاجل، لافتاً إلى إن الحملة لها مشوار طويل من العمل الدؤوب في رسم البهجة على نفوس المرضى وذويهم الذين تكللت مراحل علاجهم بنجاح بعد خضوعهم للعمليات الجراحية.

وأشار إلى أن الجمعية من خلال الفريق الطبي ستقوم بإجراء 60 عملية جراحية لمرضى القلب، بينها 40 عملية قسطرة، و20 جراحة قلب مفتوح، وذلك في إحدى مستشفيات مدينة مومباسا، مشيراً إلى أن الفريق الطبي يتكون من 15 طبيباً وأخصائي تخدير وعناية مركزة، وعدد من الممرضين والتقنيين، إلى جانب طاقم من الأطباء المحليين في كينيا.