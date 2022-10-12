الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«القلوب الصغيرة» تستعد لعلاج 60 طفلاً في كينيا

«القلوب الصغيرة» تستعد لعلاج 60 طفلاً في كينيا
13 أكتوبر 2022 01:49

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
بعثة الإمارات بالأمم المتحدة تستضيف غوتيريش والأعضاء المنتخبين

تستعد جمعية الشارقة الخيرية، بدعم متبرعي برنامج «الريح المرسلة»، تنفيذ واحدة من أكبر حملاتها الطبية بعنوان «القلوب الصغيرة» في جمهورية كينيا خلال الفترة من 15 وحتى 23 أكتوبر الجاري، لعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب عبر التكفل بإجراء جراحات القسطرة والقلب المفتوح.
وتضم الحمل فريقاً طبياً متطوعاً من التخصصات كافة، برئاسة الطبيب الإماراتي الدكتور أحمد الكمالي، رئيس الفريق الطبي لحملات «القلوب الصغيرة» التابعة لجمعية الشارقة الخيرية. 
وقال الدكتور الكمالي إن الحملة تعد واحدة من أسمى الحملات الإنسانية التي تنفذها جمعية الشارقة الخيرية بشكل مستمر، وتستهدف علاج المرضى المصابين بأمراض قلبية شديدة الخطورة، تستدعي التدخل الجراحي العاجل، لافتاً إلى إن الحملة لها مشوار طويل من العمل الدؤوب في رسم البهجة على نفوس المرضى وذويهم الذين تكللت مراحل علاجهم بنجاح بعد خضوعهم للعمليات الجراحية.
وأشار إلى أن الجمعية من خلال الفريق الطبي ستقوم بإجراء 60 عملية جراحية لمرضى القلب، بينها 40 عملية قسطرة، و20 جراحة قلب مفتوح، وذلك في إحدى مستشفيات مدينة مومباسا، مشيراً إلى أن الفريق الطبي يتكون من 15 طبيباً وأخصائي تخدير وعناية مركزة، وعدد من الممرضين والتقنيين، إلى جانب طاقم من الأطباء المحليين في كينيا.

الإمارات
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
كينيا
أمراض القلب
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©