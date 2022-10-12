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«المستكشف راشد» يجتاز الاختبارات النهائية قبل مرحلة الإطلاق

تصميم وتطوير المستكشف راشد بأيادٍ إماراتية بالكامل (من المصدر)
13 أكتوبر 2022 01:51

دبي (الاتحاد)

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء إتمام فريق عمل «المستكشف راشد» للمرحلة النهائية من الاختبارات، الخطوة الأخيرة التي تفصل المستكشف عن موعد الإطلاق، لإنجاز مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، أول مهمة إماراتية تنطلق إلى سطح القمر.
وبهذه المناسبة، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «نتوجه بتهنئة وشكر جميع أعضاء فريق العمل الذين عملوا بجد واجتهاد طيلة الفترة الماضية من الاختبارات بهدف إنجاح مشروع الإمارات لاستكشاف القمر الذي سيشكل نقلة نوعية علمية جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيمهد الطريق للمزيد من مهام استكشاف الفضاء القادمة مستقبلاً، حيث يجسد هذا المشروع روح الابتكار والتقدم العلمي التي تميز دولة الإمارات، ومساهمتها في مجال الأبحاث واستكشافات علوم الفضاء العالمية».
ومن جهته، قال الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر: «جميعنا في مركز محمد بن راشد للفضاء يترقب هذه اللحظة التي طال انتظارها بعدما انتهينا من مراحل الاختبارات، واليوم نستعد للانتقال للمرحلة القادمة والأخيرة من مهمتنا قبل الإطلاق والتي تضم وضع المستكشف في صاروخ الإطلاق. ونؤكد أهمية العلوم والتقنيات التكنولوجية التي تم تطبيقها بمشروع الإمارات لاستكشاف القمر ودورها في تقديم إجابة لتساؤلات عدة متعلقة في جيولوجيا سطح القمر التي عملنا عليها منذ سنوات.
فخلال الأشهر الأربعة الماضية، قطع المستكشف راشد شوطاً كبيراً من الاختبارات، قبل وضعه في مركبة الهبوط، حيث خضعت أنظمة المستكشف لمجموعة من الاختبارات التي تشمل الاستعداد لكل من: مرحلة الإطلاق، ومرحلة الملاحة، ومرحلة الهبوط على سطح القمر».

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