مكتب أبوظبي للمقيمين يوقع اتفاقية تعاون مع «الدار العقارية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للمقيمين، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، توقيع اتفاقية تعاون مع «الدار العقارية»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وذلك لتعزيز محفظة برنامج الإقامة الذهبية من الميزات والعروض التي يقدمها. ويتعاون كل من مكتب أبوظبي للمقيمين وشركة الدار العقارية على استحداث استراتيجية موحدة للترويج للإمارة وما تقدمه من مشاريع عقارية تدعم أصحاب المواهب والمستثمرين، إذ سيعمل الطرفان من خلال هذه الاتفاقية على دعم عملاء شركة الدار العقارية في الترشح للحصول على الإقامة الذهبية، وذلك عند شراء عقار تتجاوز قيمته 2 مليون درهم إماراتي من بين المجموعة الواسعة من خيارات المشاريع العقارية التابعة لمحفظة الشركة مثل «ياس إيكرز» و«مايان» و«اللوفر أبوظبي ريزيدنسز» وغيرها. كما تنص الاتفاقية على حصول حملة الإقامة الذهبية في أبوظبي على أولوية حصرية عند التسجيل في مدارس مختارة تابعة لأكاديميات الدار، فضلاً عن الاستفادة من برنامج المكافآت «دارنا». بالإضافة إلى ذلك، سيعمل كلا الطرفين على إطلاق أنشطة مشتركة للترويج للإقامة الذهبية في أبوظبي، وغيرها من المبادرات المتعلقة باستقطاب المواهب واستبقائها في الإمارة، انطلاقاً من التزامهم الراسخ باستقطاب المواهب من أصحاب المهارات والكفاءات والمحافظة عليهم.

وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: «تنسجم هذه الاتفاقية مع المستهدفات الاستراتيجية للمكتب والرامية إلى تسهيل شؤون المقيمين في إمارة أبوظبي، ومساعدتهم على الاستقرار والاندماج في المجتمع، إلى جانب تطوير مجموعة من الخدمات الذكية والمزايا التي تهدف إلى تحسين نمط حياة المقيمين في إمارة أبوظبي». من جانبه، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: «تفخر الدار العقارية بدعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهةٍ عالميةٍ مفضلةٍ للمقيمين والمستثمرين وروّاد الأعمال».