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الإمارات

«أصدقاء الرضاعة الطبيعية».. الأولى في «المسؤولية المجتمعية»

«أصدقاء الرضاعة الطبيعية».. الأولى في «المسؤولية المجتمعية»
13 أكتوبر 2022 01:49

الشارقة (وام)

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فازت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بالمركز الأول في فئة الشراكات والتعاون التي تمنحها الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دورتها الـ 15 لعام 2022م، التي أُقيمت في دبي، تقديراً لمشروعها المتميز برنامج «مرشدات الرضاعة الطبيعية» وما يتبعه من مبادرات وفعاليات.
وتحرص جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية على ترسيخ ممارسة الرضاعة الطبيعية بين الأمهات وتقديم كافة أشكال الدعم لهن، وتأكيد شعارها ندعم اختيارك الطبيعي، وضمان المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية إمارة الشارقة في أن تكون مدينة صحية وصديقة للأطفال واليافعين وبيئة خالية من الأمراض ولباقي إمارات الدولة.
وقالت المهندسة خولة عبد العزيز النومان، رئيسة جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية: نهدي الفوز لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الرئيس الفخري للجمعية ونشكر كل من ساهم في فوز الجمعية وحصولها على المركز الأول.
وثمنت النومان الدور البارز والجهود الحثيثة للمتطوعين في الجمعيات ومجلس الإدارة والموظفات، الذين قدموا نموذجاً ملهماً يحتذى به في الإخلاص والتفاني بالعمل وحرصوا على بذل أقصى طاقاتهم لتمكين الجمعية من تحقيق مستهدفاتها في تعزيز جهود الإمارة في التوعية الصحية وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع العادات السليمة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم.

الإمارات
جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية
الشارقة
المسؤولية المجتمعية
جائزة المسؤولية المجتمعية
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