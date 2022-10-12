«نسائية دبي» تقدم برامج توعية حول الصحة النفسية

دبي (وام)

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي برامج متنوعة في إطار فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يُقام هذا العام تحت شعار «الصحة النفسية والرفاهية للجميع أولوية عالمية»؛ بهدف نشر الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية وأثرها على سلامة الفرد ونشر معرفة الممارسات الحياتية التي تساهم في تعزيز الصحة النفسية والوقاية من تأثيراتها السلبية.

ونفذ مركز النهضة للاستشارات والتدريب دورة بعنوان «الصحة النفسية للمحتضن» قدمها فايز الغامدي اختصاصي نفسي إكلينيكي بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية ضمن مبادرة «احتضني حياة طفل بلا أسرة» وتناول أنماط الشخصية البشرية وطرق التعامل مع ضغوطات الحياة وما تواجهنا من مشكلات وظروف حياتية بتقديم أفكار تساعد على التفكير بشكل صحي وإيجابي لتجاوز المعيقات خاصة مع فئة المحتضنين في أزمة جهل النسب بتأمين رعاية نفسية لهم وتوفير بيئة مستقرة.

كما تم تقديم ندوة بعنوان «العلاج النفسي ليس عيباً»، واستضافت الندوة الدكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي بمستشفى القاسمي والدكتورة مهرة آل مالك- استشاري العلاج النفسي بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتناولت الندوة التدخل المبكر في علاج الأمراض ومدى تأثير المشكلات الأسرية والعاطفية والمهنية في الأمراض النفسية ودور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في دعم الرعاية الصحية النفسية للأفراد وتحقيق تطلعات الدولة الرامية لسعادة المجتمع.