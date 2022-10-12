الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«نسائية دبي» تقدم برامج توعية حول الصحة النفسية

«نسائية دبي» تقدم برامج توعية حول الصحة النفسية
13 أكتوبر 2022 01:49

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
بعثة الإمارات بالأمم المتحدة تستضيف غوتيريش والأعضاء المنتخبين

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي برامج متنوعة في إطار فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يُقام هذا العام تحت شعار «الصحة النفسية والرفاهية للجميع أولوية عالمية»؛ بهدف نشر الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية وأثرها على سلامة الفرد ونشر معرفة الممارسات الحياتية التي تساهم في تعزيز الصحة النفسية والوقاية من تأثيراتها السلبية.
ونفذ مركز النهضة للاستشارات والتدريب دورة بعنوان «الصحة النفسية للمحتضن» قدمها فايز الغامدي اختصاصي نفسي إكلينيكي بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية ضمن مبادرة «احتضني حياة طفل بلا أسرة» وتناول أنماط الشخصية البشرية وطرق التعامل مع ضغوطات الحياة وما تواجهنا من مشكلات وظروف حياتية بتقديم أفكار تساعد على التفكير بشكل صحي وإيجابي لتجاوز المعيقات خاصة مع فئة المحتضنين في أزمة جهل النسب بتأمين رعاية نفسية لهم وتوفير بيئة مستقرة.
كما تم تقديم ندوة بعنوان «العلاج النفسي ليس عيباً»، واستضافت الندوة الدكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي بمستشفى القاسمي والدكتورة مهرة آل مالك- استشاري العلاج النفسي بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتناولت الندوة التدخل المبكر في علاج الأمراض ومدى تأثير المشكلات الأسرية والعاطفية والمهنية في الأمراض النفسية ودور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في دعم الرعاية الصحية النفسية للأفراد وتحقيق تطلعات الدولة الرامية لسعادة المجتمع.

جمعية النهضة النسائية
دبي
نسائية دبي
الإمارات
الصحة النفسية
اليوم العالمي للصحة النفسية
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©