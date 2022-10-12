جامعة الإمارات الأولى محلياً

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة ريادتها الأكاديمية وتقدمها محلياً وإقليمياً ودولياً على مستوى مؤسسات التعليم العالي، حيث تقدمت هذا العام 100 درجة لتصبح ضمن الفئة 251 - 300 على مستوى العالم حسب تصنيف «تايمز» للتعليم العالي، بالإضافة إلى كونها الأولى محلياً جنباً إلى جنب مع جامعة الشارقة.

وأكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، أن جامعة الإمارات مستمرة في ريادتها الأكاديمية لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة، بأن تكون الجامعة الوطنية الرائدة كما أراد لها المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تعمل الجامعة على ترجمة التوجهات الاستراتيجية في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يُعد التعليم من أهم الأولويات الاستراتيجية ومعيار التقدم الحضاري لاستشراف آفاق المستقبل. وأضاف: إن هذا الإنجاز في التصنيف الأكاديمي العالمي يضاف إلى سلسلة إنجازاتها المستمرة، حيث تم إدراجها ضمن أفضل التصنيفات العالمية، وأضاف أن الجامعة تشهد في كل عام تقدماً ملموساً وتطوراً كبيراً في تقييم مخرجاتها لمختلف الكليات والتخصصات الأكاديمية بفضل تطور سياسة القبول وحرص إدارة الجامعة أن تواكب مخرجاتها ومساقاتها تطور تقنيات التعليم في شتى المجالات، لا سيما في مجالات البحث العلمي التي تعتمد على الإبداع والابتكار الذي يعتبر محوراً رئيسياً في معايير التقييم الأكاديمي.