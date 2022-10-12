الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تغريم شخص حاول ترويع جاره بالسيارة

تغريم شخص حاول ترويع جاره بالسيارة
13 أكتوبر 2022 01:50

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
بعثة الإمارات بالأمم المتحدة تستضيف غوتيريش والأعضاء المنتخبين

فوجئ شخص أثناء وقوفه أمام منزله مساء، بمحاولة شخص آخر دهسه بالسيارة، وتسبب بفعله في إتلاف الأشجار التي كانت بباب المسكن، وتحرر عن الواقعة قضية، وقُضي فيها بإدانة المدعى عليه بما أسند إليه من تهمة الإتلاف، وتغريمه، وإدانته بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وحبسه ثلاثة أشهر مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة أعوام.
وبناء عليه، رفع المدعي دعوى قضائية طالب خلالها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 200 ألف درهم تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. وعقب تداول القضية بالجلسات، قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ ثلاثين ألف درهم تعويض جابر للأضرار المعنوية التي لحقت به، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به، وتحميل المدعي ما زاد عن ذلك.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر، إذ قضى بإدانة المدعى عليه لثبوت الخطأ في جانيه.
وعن الأضرار المادية، فقد ادعى المدعي أنه تكبد خسائر مالية بشأن متابعته لإجراءات التقاضي، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المدعي لحقت به أضرار مادية أخرى، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب.
وعن الأضرار المعنوية، فإن قيام المدعى عليه بمحاولة دهس المدعي بالسيارة فإن هذا الفعل من شأنه أن يسبب الخوف والرهبة والألم المعنوي للمدعي، ويؤدي لإيذاء مشاعره ويصيبه بأضرار نفسية ومعنوية، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، وترتيباً على ذلك تقدر المحكمة التعويض الذي يستحقه المدعي عن الأضرار المعنوية التي لحقت به بمبلغ ثلاثين ألف درهم.

محكمة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©