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كلية القانون في جامعة أبوظبي تدرب 250 محامياً

جامعة أبوظبي
13 أكتوبر 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت كلية القانون في جامعة أبوظبي خدماتها التدريبية والتأهيلية لأكثر من 250 محامياً، وذلك في إطار الشراكة التي تجمع الكلية بوزارة العدل بموجب مذكرة تعاون وقعها الطرفان عام 2017.
وعقدت جامعة أبوظبي مؤخراً فعاليات وأعمال الدورة التأهيلية الخامسة للمتقدمين من خريجي مختلف كليات القانون في الدولة للحصول على رخصة المحاماة، وذلك بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل. وتتضمن الدورات التدريبية والتأهيلية التي تشرف عليها وتنظمها جامعة أبوظبي للعام الخامس، دراسة أهم القواعد والأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية اللازمة لمزاولة مهنة المحاماة، وتشمل قوانين المعاملات المدنية، والإجراءات المدنية، والأحوال الشخصية، وقانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.

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وقال الدكتور أحمد شعبان، عميد كلية القانون في جامعة أبوظبي: «نعتز بما حققه التعاون المشترك مع وزارة العدل والتي تمكن جامعة أبوظبي من المساهمة في تعزيز المنظومة القانونية والقضائية في الدولة من خلال تدريب وتأهيل المحامين لمزاولة المهنة في الدولة، وأن هذا التعاون يأتي في إطار سعي جامعة أبوظبي نحو تأدية دورها الوطني، ومسؤوليتها المجتمعية في المساهمة في تخريج كوادر وكفاءات علمية مؤهلة للانخراط في سوق العمل بشكل فعال ومؤثر، وبالتعاون مع قطاعات وهيئات الدولة الرسمية كافة الحريصة على مواكبة التطورات الحديثة في سير العمل القضائي والمستهدفات التشريعية لرؤية الإمارات 2071».
وقال المستشار الدكتور  محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية: «إن تنظيم كلية القانون في جامعة أبوظبي الدورة التأهيلية للمحامين المتدربين في دورتها الخامسة، يأتي في إطار الشراكة المتميزة لوزارة العدل ممثلة في معهد التدريب القضائي مع جامعة أبوظبي، والممتدة على مدار أكثر من خمس سنوات، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات لمزاولة مهنة المحاماة».

دور مهم
أشاد المستشار الدكتور  محمد الكمالي بالدور المهم والحيوي الذي لعبته كلية القانون - جامعة أبوظبي في هذا الإطار من خلال تنظيمها هذه الدورة التأهيلية التي ساهمت بشكل واضح خلال السنوات الخمس الماضية في رفع مستوى المعرفة والجاهزية القانونية للمحامين المتدربين الراغبين في اجتياز اختبارات رخصة المحاماة، وهو ما أكدته نتائج المتدربين الفعلية، حيث ارتفعت نسبة نجاح المتدربين في الاختبارات من حوالي 60% عام 2017 لتصل إلى ما يقارب 90% عام 2021. وأضاف أن هذه النتائج إنْ عبرت عن شيء فإنما تعبر عن حجم العمل المتميز والمبذول من قبل كلية القانون، والمستوى التدريسي والتدريبي الذي يقدم في هذه الدورة على أيدي نخبة متميزة من كبار الأكاديميين والمختصين القانونيين في جامعة أبوظبي».

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