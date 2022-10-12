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بحث تعزيز التعاون بين شرطتي دبي ونيجيريا

عبد الله المري يقدم درعاً للمفتش العام المساعد لقوات الشرطة النيجيرية (من المصدر)
13 أكتوبر 2022 01:49

دبي (الاتحاد)

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استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، غاربا بابا عمر، المفتش العام المساعد لقوات الشرطة النيجيرية، رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للإنتربول في أفريقيا، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.
ورحب معالي الفريق المري بسعادة غاربا بابا عمر، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات الأمنية والشرطية في مختلف مجالات العمل الأمني ومكافحة الجريمة.
وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والشرطة النيجيرية، في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، كما تم خلال اللقاء استعراض إحصاءات التعاون الدولي بين القيادة العامة لشرطة دبي وسلطات إنفاذ القانون الدولية. ومن جانبه، عبر غاربا بابا عمر عن إعجابه بمستوى التطور في مجال العمل الشرطي والأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية في العمل، مشيداً بكفاءة فرق العمل لدى شرطة دبي، ومدى مواكبتها لكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الحديثة التي سخرتها في خدمة الإنسان، وأمن المجتمع، وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

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الشرطة النيجيرية
عبدالله خليفة المري
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