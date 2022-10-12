الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«مرور رأس الخيمة» ينظم جلسة حوارية

الفعالية تهدف للتعريف بقانون السير والمرور (من المصدر)
13 أكتوبر 2022 01:49

رأس الخيمة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
بعثة الإمارات بالأمم المتحدة تستضيف غوتيريش والأعضاء المنتخبين

نظم مركز خدمات المرور والترخيص برأس الخيمة، جلسة حوارية تحت شعار (تطلعاتكم.. محل اهتمامنا) بمشاركة عدد من ممثلي شركات النقل الثقيل في الإمارة، وذلك بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، والعميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، والعقيد راشد سالم الزعابي مدير إدارة ترخيص الاليات والسائقين، ونواب الإدارات، وعدد من ضباط الإدارة العامة للعمليات المركزية، وموظفي مركز خدمات المرور والترخيص برأس الخيمة، تطبيقاً لوعد حكومة دولة الإمارات بتطوير وإدارة الخدمات الحكومية عامة، والشرطية والمرورية خاصة، وذلك انطلاقاً من تعزيز حياة الفرد والمجتمع.
واستهدفت الجلسة الحوارية تطبيق منهجية نشر المعرفة من خلال شرح ميثاق المتعاملين بوزارة الداخلية، والتعريف بمنظومة قانون السير والمرور، مع الاستماع إلى ممثلي شركات النقل الثقيل بهدف وضع خارطة طريق عالية المستوى لاستشراف مستقبل النقل الثقيل ودعم العمل الاقتصادي في الإمارة، وذلك بالإنصات إلى أصوات المتعاملين، ومناقشة أبرز التحديات أو المعوقات التي قد تواجه شركات النقل الثقيل، ووضع أفضل الحلول التطويرية وتسخير كافة فرص التحسين للارتقاء بالخدمات المقدمة لإسعادهم وسعياً لصياغة رؤية أفضل لمستقبل الخدمات المقدمة، أكدت الجلسة الحوارية، ضرورة إسعاد المتعاملين وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن على أتم وجه من الدقة والكفاءة بما يضمن تحقيق طموحاتهم، ويفوق توقعاتهم، دعماً لمبادرات السعادة، وتعزيزاً لاستدامة العمل الحكومي والأمني بالإمارة.

الإمارات
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
مرور رأس الخيمة
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©