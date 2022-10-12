«مرور رأس الخيمة» ينظم جلسة حوارية

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظم مركز خدمات المرور والترخيص برأس الخيمة، جلسة حوارية تحت شعار (تطلعاتكم.. محل اهتمامنا) بمشاركة عدد من ممثلي شركات النقل الثقيل في الإمارة، وذلك بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، والعميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، والعقيد راشد سالم الزعابي مدير إدارة ترخيص الاليات والسائقين، ونواب الإدارات، وعدد من ضباط الإدارة العامة للعمليات المركزية، وموظفي مركز خدمات المرور والترخيص برأس الخيمة، تطبيقاً لوعد حكومة دولة الإمارات بتطوير وإدارة الخدمات الحكومية عامة، والشرطية والمرورية خاصة، وذلك انطلاقاً من تعزيز حياة الفرد والمجتمع.

واستهدفت الجلسة الحوارية تطبيق منهجية نشر المعرفة من خلال شرح ميثاق المتعاملين بوزارة الداخلية، والتعريف بمنظومة قانون السير والمرور، مع الاستماع إلى ممثلي شركات النقل الثقيل بهدف وضع خارطة طريق عالية المستوى لاستشراف مستقبل النقل الثقيل ودعم العمل الاقتصادي في الإمارة، وذلك بالإنصات إلى أصوات المتعاملين، ومناقشة أبرز التحديات أو المعوقات التي قد تواجه شركات النقل الثقيل، ووضع أفضل الحلول التطويرية وتسخير كافة فرص التحسين للارتقاء بالخدمات المقدمة لإسعادهم وسعياً لصياغة رؤية أفضل لمستقبل الخدمات المقدمة، أكدت الجلسة الحوارية، ضرورة إسعاد المتعاملين وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن على أتم وجه من الدقة والكفاءة بما يضمن تحقيق طموحاتهم، ويفوق توقعاتهم، دعماً لمبادرات السعادة، وتعزيزاً لاستدامة العمل الحكومي والأمني بالإمارة.