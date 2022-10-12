الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«مياه وكهرباء الإمارات» تتسلم عروضاً لتطوير محطة الشويهات

خلال الإعلان عن العروض (من المصدر)
13 أكتوبر 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
بعثة الإمارات بالأمم المتحدة تستضيف غوتيريش والأعضاء المنتخبين

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، عن تسلمها ثلاثة عروض لتطوير مشروع محطة الشويهات 4 للمنتج المستقل لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي (S4)، والشركات المتقدمة بعروضها هي شركة أكسيونا، وشركة إنجي، وشركة جي إس إنيما.
ويعمل مشروع الشويهات S4 على تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، لإنتاج حوالي 70 مليون جالون من مياه الشرب يومياً، أي ما يعادل (318.225 متراً مكعباً يومياً)، مما يسهم في تعزيز أمن إمدادات المياه في منطقة الظفرة من إمارة أبوظبي، كما سوف تقوم المحطة بدور رئيسي في ضمان إمدادات محسَّنة وفاعلة، من خلال الاستثمار في تقنية التناضح العكسي التنافسية.
قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة فصل عملية تحلية وإنتاج المياه عن إنتاج الطاقة الكهربائية، من خلال اعتماد أحدث تقنيات التناضح العكسي، ودعم الهدف الاستراتيجي الرامي إلى الحد من البصمة الكربونية في النظام. سوف يقوم مشروع الشويهات 4 لتحلية المياه بدور رئيسي في ضمان أمن إمدادات المياه وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. يسرُّنا تسلُّم عطاءات تنافسية لمشروع الشويهات S4 للتناضح العكسي، والانتقال إلى مرحلة التحليل».

الإمارات
شركة مياه وكهرباء الإمارات
تحلية المياه
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©