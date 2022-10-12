«مياه وكهرباء الإمارات» تتسلم عروضاً لتطوير محطة الشويهات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، عن تسلمها ثلاثة عروض لتطوير مشروع محطة الشويهات 4 للمنتج المستقل لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي (S4)، والشركات المتقدمة بعروضها هي شركة أكسيونا، وشركة إنجي، وشركة جي إس إنيما.

ويعمل مشروع الشويهات S4 على تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، لإنتاج حوالي 70 مليون جالون من مياه الشرب يومياً، أي ما يعادل (318.225 متراً مكعباً يومياً)، مما يسهم في تعزيز أمن إمدادات المياه في منطقة الظفرة من إمارة أبوظبي، كما سوف تقوم المحطة بدور رئيسي في ضمان إمدادات محسَّنة وفاعلة، من خلال الاستثمار في تقنية التناضح العكسي التنافسية.

قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة فصل عملية تحلية وإنتاج المياه عن إنتاج الطاقة الكهربائية، من خلال اعتماد أحدث تقنيات التناضح العكسي، ودعم الهدف الاستراتيجي الرامي إلى الحد من البصمة الكربونية في النظام. سوف يقوم مشروع الشويهات 4 لتحلية المياه بدور رئيسي في ضمان أمن إمدادات المياه وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. يسرُّنا تسلُّم عطاءات تنافسية لمشروع الشويهات S4 للتناضح العكسي، والانتقال إلى مرحلة التحليل».