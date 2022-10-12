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بلدية أبوظبي تسعد أصحاب الهمم

فعاليات منوعة أسعدت المشاركين (من المصدر)
13 أكتوبر 2022 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز التواجد البلدي - مدينة خليفة، مبادرة مجتمعية لإسعاد أصحاب الهمم على مدى 4 أيام، وذلك ضمن مبادراته الصيفية بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونادي الفرسان الرياضي، بهدف إدخال البهجة والسعادة على قلوب أفراد هذه الفئة الغالية، وتعزيز سبل دمجهم بمحيطهم المجتمعي، بالإضافة إلى تفعيل المرافق الترفيهية التي أنشأتها بلدية مدينة أبوظبي خصيصاً لخدمة وإسعاد أصحاب الهمم.
وتضمنت المبادرة العديد من الفعاليات المتميزة والهادفة، حيث قدم نادي الفرسان الرياضي جدولاً ترفيهياً متنوعاً من الرياضات المختلفة التي تمت ممارستها من خلال استخدام المرافق الترفيهية والرياضية الخاصة بأصحاب الهمم، ومن بينها القوارب المائية، وإسطبل الخيول، والرماية الإلكترونية، ورياضة «البادل تنس»، كما تم في نهاية الفعاليات تقديم الهدايا لطلاب المؤسسة، وبطاقات خصومات تسوقية لأصحاب الهمم.
ويؤكد مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة، حرصه المستمر على تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية المشابهة على مدار العام، والتي تستهدف فئات وأفراد المجتمع كافة، خصوصاً فئة أصحاب الهمم التي تحتل مكانة خاصة في قلوب الجميع الذين يسعون دوماً لعمل كل ما من شأنه إسعادهم، وإدخال السرور على قلوبهم.

الإمارات
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مركز التواجد البلدي
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