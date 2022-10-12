شرطة أبوظبي تعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في جيتكس جلوبال 2022

تعرض شرطة أبوظبي أحدث تقنياتها وإنجازاتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي ضمن مشاركتها بجناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2022 الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه المشاركة تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وفي سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وتقوم حكومة أبوظبي باستعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية المبتكرة في جناحها لخلق تجربة فريدة لزوارها من خلال تقديم منصة موحدة تضم الجهات الحكومية كافة، وتعرض سلسلة متنوعة من المشاريع والمبادرات والخدمات الرقمية التي يتم تقديمها في إطار محاور أجندة أبوظبي الرقمية.

وأكد المقدم أحمد محمد بن هادي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي بشرطة أبوظبي، أهمية معرض جيتكس جلوبال 2022 باعتباره أحد أهم المنصات والمعارض التقنية في الشرق الأوسط، والذي يأتي في مقدمة أفضل معارض التكنولوجيا المتطورة وأكثرها تأثيراً على المستوى الدولي.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تحرص سنوياً على المشاركة في المعرض، لما يحتويه من أجنحة ومنصات تضم أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية في مناحي الحياة كافة، ومستجدات قطاع الاتصالات، وأحدث المنتجات والحلول الذكية والمبتكرة، ومستجدات علوم تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وبلوك تشين، وأهم الوسائل والأدوات والأنظمة التقنية المستخدمة في تعزيز الأمن وبناء منظومة المدن الآمنة.

وأشار إلى أن جيتكس جلوبال 2022 يستعرض تجارب وأنظمة جديدة على الساحة، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة سنوياً في هذا الحدث المهم لعرض مشاريعها الجديدة والحصرية وغير المسبوقة ضمن جهودها في توفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين، بما يعزز مسيرة إمارة أبوظبي نحو تطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفعالة، سعياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بتجربة المتعاملين في القطاعات كافة.

ولفت إلى الحرص على الاستفادة من أحدث التقنيات والأنظمة الفنية والإدارية للنهوض بالعمل الأمني، وتحقيق رؤية الحكومة لجعل إمارة أبوظبي في مقدمة المدن الآمنة، وبناء اقتصاد مستدام ومتفتح عالمياً، ويمتلك القدرة على المنافسة، وعرض أبرز الإنجازات الشرطية التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان، والاطلاع على أحدث التقنيات التي تعرضها كبرى الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية. وأشار إلى أن شرطة أبوظبي تسخر أحدث التقنيات للنهوض بالعمل الأمني، وتحقيق رؤية الحكومة لجعل إمارة أبوظبي في مقدمة المدن الآمنة، وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح عالمياً يمتلك القدرة على المنافسة، خصوصاً من خلال مشاركتنا في هذا الحدث المهم والذي يجمع تحت مظلته نخبة من قادة القطاع والشركات الناشئة، وكبار المختصين في متابعة التطورات التقنية.

جائزة أفضل مشروع ذكي في جيتكس 2019

حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على جائزة «Enterprise Transformation Awards» في فئة أفضل مشروع ذكي لعام 2019 وجائزة أفضل فريق عمل تقني عن مشاركتها بمشروع المدينة الآمنة.

وشاركت شرطة أبوظبي ضمن 32 جهة حكومية وأكاديمية في إمارة أبوظبي بمعرض جيتكس 2019، وعرضت خلاله 4 مشاريع رقمية جديدة ومبتكرة في إطار جهودها لتوفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين، بما يعزز مسيرة إمارة أبوظبي نحو تطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفعالة، سعياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بتجربة المتعاملين في القطاعات كافة.

الأول هو: مشروع الإنذار العام، وهو جزء من منظومه متكاملة لرؤية القيادة لعملية إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تم ربط شبكة الاتصالات اللاسلكيه الأمنية بأنظمة مكبرات الصوت المتوافرة في إمارة أبوظبي لضمان إيصال الإشعارات والتنبيهات وفق أحدث الأنظمة للتواصل مع الجمهور بصورة فعالة ومبتكرة، وتضمن إيصال الرسالة للجمهور وقت الأزمة أو عندما تستدعي الحاجة.

والمشروع الثاني يختص بالتوعية المرورية الذكية، من ضمن أنظمة المدينة الآمنة التي تعد مركزاً معلوماتياً متطوراً لرفع مستويات السلامة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي، للتنبؤ الأمني والتصدي للجريمة، وتحسين القدرة التشغيلية لشبكات الطرق، وتتوافر فيها تقنيات متطورة للرقابة وتوزيع الدوريات، ورصد السيارات منتهية الترخيص، وتحديد مستويات السلامة المرورية، من خلال البرامج التي تقوم بتحليل البيانات المرورية باستمرار، وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرار، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

أما المشروع الثالث، فهو: مشروع اختبار القيادة الذكي، ويستهدف الراغبين بالحصول على رخصة قيادة مركبة، ضمن نطاق توظيف أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة السلامة المرورية على طرق إمارة أبوظبي، ويكون الاختبار من خلال مركبة ذكية تحتوي على أنظمة متطورة لمراقبة وتوجيه وتقييم أداء السائق المستجد خلال الاختبار، في تقرير آلي يسجل النتيجة في الملف المروري مباشرة.

والمشروع الرابع هو: «ضبط متجاوزي ذراع قف في الحافلات المدرسية»، ويهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة وجعل الطرق أكثر أمناً، والوصول إلى هدف خفض نسبة الحوادث المرورية على الطرق.

شرطة أبوظبي: ثلاثة أنظمة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

تشارك شرطة أبوظبي في دورة العام الحالي بمعرض جيتكس جلوبال 2022 في دبي وتحت مظلة حكومة أبوظبي بثلاثة أنظمة جديدة الأول: نظام ad999، وهو عبارة عن تطبيق ذكي للهواتف المتحركة للاستغاثة الفورية بطلب الإسعاف والإبلاغ عن حريق والإبلاغ عن حوادث السير من خلال نقرتين فقط.

أما النظام الثاني باسم السائق الخطر، وهو عبارة عن نظام يوظف الذكاء الاصطناعي لرصد سلوكيات السائقين الخطرين، والتي تتمثل في تغيير مسارات الطريق بشكل خطر على مرتادي الطريق.

ويعمل النظام الثالث - S-BOT على أتمتة مختلف العمليات الشرطية أو الإدارية التي تتطلب وجود عنصر بشري بشكل مستمر، حيث يقوم النظام بعمليات الدعم التقني على مدار الساعة في تنزيل البرامج وعمل التحديثات دون التدخل البشري، كما يمكن استخدامه في عمليات معالجة المخالفات وعمل تقارير وملخصات يومية من منصات التواصل الاجتماعي.

Ghost يتنبأ بأعداد المكالمات الـواردة إلى «غرف العمليات»

عرضت شرطة أبوظبي نظام Ghost للتنبوء بأعداد زوار مراكز الخدمة، بما يعزز من خدمة الجمهور بالشكل المناسب والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن مشاركتها في جناح حكومة أبوظبي. ويعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بأعداد المكالمات الواردة بمراكز القيادة والتحكم في إمارة أبوظبي التابعة لإدارة العمليات، ويعمل على تصنيف البلاغات المتنبأ بها إلى بلاغات ذات طابع مروري، جنائي، طلبات مركبات الإسعاف، وغيرها من البلاغات، كما يتنبأ بأعداد هذه المكالمات لكل ساعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة. كما يقوم النظام بالتنبؤ بأعداد الجرائم وأنواعها التي يتوقع حدوثها ضمن نطاقات جغرافية محددة، وذلك لتسريع عمليات الاستجابة للبلاغات والحوادث الأمنية.

أحدث تقنيات التحول الرقمي في جيتكس 2021

عرضت شرطة أبوظبي أحدث تقنياتها في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي: مشروع نظام التحكم والسيطرة (أي 999) والذي كان قد أُدخل مؤخراً في غرف عمليات شرطة أبوظبي «مركز القيادة والتحكم» لتحقيق أفضل الاستجابة باتباع أحدث التقنيات الرقمية، ومشروع «كلير» الذي يعد نظاماً متطوراً لتحسين قراءات لوحات المركبات غير الواضحة ويقوم بأتمتة عمليات معالجة المخالفات المرورية للسائقين، وطورته كوادر وطنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.