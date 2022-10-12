"الصحة" تكشف أحدث التقنيات الرقمية في موقعها الإلكتروني المحدث خلال "جيتكس"

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نسخة محدثة من الموقع الإلكتروني الرسمي بعد إعادة هيكلة تعتمد الابتكار وسهولة التصفح وتسهيل حل المشاكل التقنية بطريقة استباقية، ويتميز الموقع بتناسق وتناغم ألوان وأيقونات الموقع وفقاً لمعايير الهوية المرئية للوصول إلى المعلومات بطريقة أسهل وأسرع فضلاً عن تحديث وترتيب محتوى الموقع في محركات البحث وتوافر الموقع بعدة لغات.

وتهدف الوزارة من خلال هذا التحديث الذي كشفت عنه خلال مشاركتها في "أسبوع جيتكس للتقنية" المقام في مركز دبي التجاري العالمي إلى تحسين رحلة المتعامل خلال تصفحه الموقع ومن أبرز مميزاته إتاحة الخدمات على الموقع بطريقة أفضل من حيث البحث والوصول وتطوير محرك البحث الخاص في الموقع ليشمل خصائص البحث المتقدم وتم تخصيص محرك بحث آخر متعلق بالخدمات.

وأكد سعادة أحمد علي الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة إن وزارة الصحة حريصة على تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الذكية وابتكار مسارات وحلول استباقية لتعزيز الرعاية الصحية في إطار خطتها الاستراتيجية من خلال دمج أحدث التقنيات في الخدمات ومنها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية .

وأوضح أن الموقع الجديد منصة رقمية حديثة تتميز بتصاميم مبتكرة ومواصفات تنافسية تواكب مستجدات الثورة الرقمية بما يضمن سهولة وانسيابية البحث لتلبية تطلعات المتعاملين كما يوفر الموقع تجربة متميزة من خلال معلومات وافية وموثوقة تسهم بتعزيز الهوية المرئية والمؤسسية.

من جانبه قال سمير خوري مدير إدارة تقنية المعلومات بالوزارة إنه تم إطلاق نظام جديد للرد والدردشة الآلية في الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال شخصية "مريم" الموظف الافتراضي باعتماد الذكاء الاصطناعي لتقديم الدعم الاستشاري للمتعاملين وإجابة كافة استفساراتهم ومساعدتهم في الحصول على الخدمات أو الوصول إلى الصفحات بالإضافة إلى ذلك تم توفير رابط للمركز الإعلامي في القائمة الترحيبية كأحد خيارات الدردشة الأولى عبر الـ "Chatbot" الجديد.