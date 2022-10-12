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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غداً
12 أكتوبر 2022 18:43

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً غرباً.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:49 والمد الثاني عند الساعة 03:53 والجزر الأول عند 08:27 والجزر الثاني عند الساعة 21:27.
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:52 والمد الثاني عند الساعة 00:38 والجزر الأول عند الساعة 17:39 والثاني عند الساعة 06:09.

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