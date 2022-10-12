حاكم أم القيوين يصدر قراراً بشأن دعم قطاعات الأعمال والأفراد

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين قرار رقم ( 5 ) لسنة 2022 بشأن دعم قطاعات الأعمال والأفراد بام القيوين.

ونص القرار رقم ( 5 ) لسنة 2022 على ألغاء الغرامات غرامات التأخير للرخص المنتهية على الشركات والمؤسسات الاقتصادية بإمارة أم القيوين بأنواعها / تجاري ، صناعي ، مهني / في دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين .

وجاء في القرار على دائرة التنمية الاقتصادية تقوم بتفعيل وتنفيذ هذا الدعم ، وبالآلية المناسبة بكل فعالية وكفاءة ووفقا لاختصاصها .

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويستمر العمل به حتى نهاية السنة الميلادية التي تنتهي في 31 ديسمبر ، وينشر في الجريدة الرسمية.