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حاكم أم القيوين يصدر قراراً بشأن دعم قطاعات الأعمال والأفراد

حاكم أم القيوين يصدر قراراً بشأن دعم قطاعات الأعمال والأفراد
12 أكتوبر 2022 14:51

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين قرار رقم ( 5 ) لسنة 2022 بشأن دعم قطاعات الأعمال والأفراد بام القيوين.

ونص القرار رقم ( 5 ) لسنة 2022 على ألغاء الغرامات غرامات التأخير للرخص المنتهية على الشركات والمؤسسات الاقتصادية بإمارة أم القيوين بأنواعها / تجاري ، صناعي ، مهني / في دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين .

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وجاء في القرار على دائرة التنمية الاقتصادية تقوم بتفعيل وتنفيذ هذا الدعم ، وبالآلية المناسبة بكل فعالية وكفاءة ووفقا لاختصاصها .

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويستمر العمل به حتى نهاية السنة الميلادية التي تنتهي في 31 ديسمبر ، وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
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