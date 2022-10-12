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سلطان القاسمي يلتقي مسؤولي سفاري الشارقة.. ويتفقد منطقة الفيلة

سلطان القاسمي يلتقي مسؤولي سفاري الشارقة.. ويتفقد منطقة الفيلة
12 أكتوبر 2022 14:47

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، مسؤولي سفاري الشارقة. واطلع سموه خلال اللقاء - الذي جرى في السفاري - على سير العمل في مختلف جوانب المشروع البيئي والسياحي الرائد الذي تضمه مدينة الذيد في إمارة الشارقة، ويعد أكبر سفاري في العالم خارج أفريقيا. واستمع سموه إلى شرح حول المراحل الحديثة التي يتم فيها تطوير السفاري، وإضافة العديد من الخدمات والمرافق إليها، وتطوير مناطق الحيوانات، وكافة خطط التوسع المستقبلية. كما تعرف سموه على مستوى تكاثر الحيوانات الموجودة، واستقطاب المزيد غيرها من أنواع نادرة ومهددة بالانقراض، مما يحافظ على سلالتها، ويتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدتها والتعرف عليها. وعلى هامش الاجتماع، تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة منطقة الفيلة التي تقع ضمن وادي النيجر بسفاري الشارقة، وتضم عائلة من فصيلة فيل السافانا الأفريقي. وشاهد سموه أعداد الفيلة التي أضيفت ومدى تكيفها مع البيئة التي جُهزت لتحاكي البيئة المشابهة لها في قارة أفريقيا، كما تعرف سموه على آلية إطعام الفيلة، وتنقلها في مرافق منطقة وادي النيجر لمختلف أغراض الطعام والراحة واللعب.

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