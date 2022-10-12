"الصحة – أبوظبي وملفي تطلقان "بوابة ملفي الصحية"

ضمن مشاركة دائرة الصحة - أبوظبي في جيتكس جلوبال 2022، أطلقت "ملفي"، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة وإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة – أبوظبي، "بوابة ملفي الصحية"، التي توفر لأفراد المجتمع في أبوظبي وصولاً رقمياً آمناً وسلساً إلى سجلاتهم الطبية المركزية من خلال بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف الذكية.
ويمكن للمرضى من خلال البوابة الاطلاع على معلوماتهم الطبية حول الزيارات التي قاموا بها للمنشآت الصحية في الإمارة والاطلاع على النتائج المخبرية وتقارير الأشعة والأدوية والحساسيات والحالات والتطعيمات ومذكرات الخروج من المستشفى الخاصة بهم.
وشهد إطلاق "بوابة ملفي الصحية" والذي تم في جناح حكومة أبوظبي ضمن فعاليات جيتكس جلوبال 2022 كل من معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، معالي مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، الدكتور حامد الهاشمي، مستشار رئيس الدائرة في دائرة الصحة - أبوظبي، وروبرت دينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة في ملفي.
ويأتي تطوير "بوابة ملفي الصحية" تتويجاً للإنجازات المتميزة التي حققتها "ملفي" منذ إطلاقها، حيث تُعد أسرع منصة تبادل معلومات صحية في العالم، وذلك من خلال إتمام ربط 100٪ من المستشفيات و 99٪ من جميع مراجعات المرضى في أبوظبي في غضون ثلاث سنوات فقط. ويعزز إطلاق البوابة نهج التركيز على المريض في الرعاية الصحية من خلال تعزيز اتخاذ القرارات المناسبة والمشتركة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية في الإمارة.
ويمكن للجمهور تحميل تطبيق بوابة ملفي الصحية للهواتف الذكية من متجر آبل، كما ويمكن الوصول إلى البوابة عبر الإنترنت على العنوان: healthportal.malaffi.ae وتسجيل الدخول بأمان باستخدام حساب UAE Pass أو باستخدام عنوان بريدهم الإلكتروني بعد التحقق من المعلومات الأساسية، ومن بينها الهوية الإماراتية. وسيتم توفير التطبيق على متجر غوغل بلاي قريباً.
وخلال حفل الإطلاق، قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "تواصل منصة ملفي تحقيق الإنجاز تلو الآخر، لتساهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي. يعد إطلاق بوابة ملفي الصحية نقطة تحول بارزة مكرّسة خصّيصاً لإشراك أفراد المجتمع بشكل فعّال في رحلتهم العلاجية من خلال ربطهم مباشرة بمعلوماتهم الطبية. ترسخ مثل هذه الإنجازات مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية عالمياً، ويرفد الجهود التي تبذلها دائرة الصحة – أبوظبي في مجال المعلومات الصحية الرقمية وتطوير منظومة رعاية صحية متميزة توفر خدمات رعاية صحية تتمحور حول المريض. ونتطلع إلى أن تكون هذه المنصة نموذجاً متميزاً لمختلف النظم الصحية في المنطقة والعالم".
ومن جانبه، قال روبرت دينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة في ملفي: "إن فوائد منصات تبادل المعلومات الصحية لا حصر لها، وقد تم تصميم ملفي كمنصة تعزّز من قيمة منظومة الرعاية الصحية بأكملها عن طريق الارتقاء بطرق تقديم الرعاية الصحية. وتمثل هذه البوابة الصحية الخطوة المنطقية التالية لدعم طموح دائرة الصحة - أبوظبي في تمكين أفضل رعاية صحية عالية الجودة عبر التحول الرقمي، واتباع التوجهات العالمية وتلبية توقعات المرضى في الحصول على الرعاية الصحية بنفس الجودة التي يحصلون عليها في جوانب أخرى من حياتهم".
وأضاف بقوله: "بصفتنا منصة مخصّصة لتبادل المعلومات الصحية، فقد أسعدنا الدعم الفعال الذي تلقيناه من مجتمع الرعاية الصحية لتحقيق جهودنا المشهود لها عالمياً. ونتطلع إلى تقديم المزيد من الميزات الجديدة والحلول الصحية الرقمية للمرضى ومقدمي الخدمات والجهات الحكومية، ورؤية التأثير الإيجابي لمنصة ملفي على السكان والصحة العامة في أبوظبي وخارجها".
وتشير الدراسات إلى أن معظم المرضى لا يتمكنوا من تذّكر ما يصل إلى 80% من تعليمات الأطباء بعد مغادرة المراكز الصحية، لذا فإن الوصول الآمن إلى هذه المعلومات رقمياً سيجعل المرضى مشاركين نشطين في الرعاية الصحية التي تقدّم لهم، وستشجع البوابة المرضى على الانخراط بشكل أكبر في إدارة صحتهم وتقوية العلاقة بينهم وبين الأطباء من خلال تمكين محادثات أكثر فائدة لتحقيق نتائج صحية أفضل. وتظهر أهمية ذلك بشكل خاص عند المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض القلب التي تتطلب زيارات متكررة لأطباء مختلفين. وأظهر استطلاع جديد لشركة "يوغوف" أن 85% من سكان أبوظبي يعتقدون أن الوصول عبر الإنترنت إلى سجلاتهم الطبية سيساعدهم على إدارة شؤونهم الصحية بشكل أفضل، وقال 78% إنهم يعتزمون استخدام البوابة الصحية.
وتشارك دائرة الصحة – أبوظبي في فعاليات جيتكس جلوبال 2022 لاستعراض نموذج الرعاية الصحية الرقمي الرائد في أبوظبي، حيث يحظى زوار منصة الدائرة بفرصة الاطلاع أحدث الابتكارات في الرعاية الصحية بما في ذلك "ملفي"، المنصة المبتكرة لتبادل المعلومات الصحية، وبرامج أمن المعلومات الرقمية على مستوى القطاع، والمشروعات المستندة إلى الابتكارات الروبوتية والذكاء الاصطناعي وغيرها من المبادرات المبتكرة التي تسهم في تعزيز جودة وكفاءة الرعاية الصحية في الإمارة.
وتدعو دائرة الصحة أبوظبي الضيوف لزيارة منصتها في جيتكس جلوبال والتعرف على أحدث تقنيات وابتكارات الرعاية الصحية في أبوظبي. وتشارك الدائرة ضمن جناح هيئة أبوظبي الرقمية، في قاعة الشيخ سعيد آل مكتوم، المنصة 28.