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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس غينيا الاستوائية بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه
12 أكتوبر 2022 08:49

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة تيودورو أوبيانج أنجيما رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس تيودورو أوبيانج أنجيما.

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