مساعٍ إماراتية لتحقيق السلام وتخفيف التداعيات الإنسانية

نيويورك (الاتحاد)

سعت دولة الإمارات، منذ انطلاق عضويتها في مجلس الأمن لدعم جهود الوساطة وإعلاء الحلول الدبلوماسية للنزاعات، واستباق التحديات، ودعم أهداف المجلس في حماية الأمن والسلم الدوليين، فيما أكدت على استعدادها التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، موضحة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد.

وشددت الإمارات، خلال جلسات مجلس الأمن حول الأزمة الأوكرانية، على دعمها جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة كاللاجئين، مؤكدة مواصلة تقديم الدعم الإغاثي بناء على التزامها بتقديم المساعدات للمتضررين من النزاعات والحروب.

وأبدت قلقها من تأثير النزاع على الاقتصاد العالمي والمجالات الحيوية الأخرى ذات الصلة مثل الأمن الغذائي.

وأشارت الإمارات إلى أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، شكلت النساء والأطفال الغالبية العظمى من إجمالي 4.3 مليون شخص فروا إلى الدول المجاورة.

ونوّهت بأن النزاع أدى لتعطيل حصول الأطفال على التعليم، وهو حق مكفول لكل طفل، مما قد يؤثر على قدراتهم وفرص مساهمتهم في تحديد مستقبل أوكرانيا.

جهود المصالحة

سلطت الإمارات، عبر جهودها في مجلس الأمن، الضوء على أهمية إجراء مفاوضات بين الأطراف، وشجعت على ضمان مشاركة المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وهادفٍ في جميع جهود إحلال السلام في أوكرانيا. ولفتت إلى أنه من المهم ألا يقتصر ذلك على تمكين المرأة من القيام بدور قيادي وإشراكها في مرحلة نهاية النزاع فقط، بل يجب أيضاً إشراكها في عمليات وضع الحل السلمي وتنفيذه، منوّهة بأن المرأة قادت جهود المصالحة المحلية والحوار لسنوات عديدة حتى الآن في شرق أوكرانيا، ويجب ألا ننسى هذه الجهود. وقالت: «هذه الجهود يجب الاعتراف بها والبناء عليها وحشدها للدفع قدماً بمساعي تحقيق السلام».

كما دعت إلى تنفيذ نهج استجابة يراعي الجنسين في جميع الجهود الإنسانية المبذولة أثناء فترة النزاع وبعدها، مؤكدة ضرورة إشراك النساء والاستفادة منهن في عمليات توفير وإيصال المساعدات الإنسانية والخدمات والجهود التي تنفذ البرامج، مع وضع احتياجاتهن في صميم هذه الجهود.

وطالبت في هذا الصدد جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية في فترة زمنية معقولة ودون عوائق. الإمارات عبر عضويتها في مجلس الأمن الدولي، سلطت الضوء على الآثار البالغة لهذه الأزمة على النساء والأطفال حول العالم، بدءاً من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي يشعر النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم بأن حياتهن اليومية ومستقبلهن قد يتغيران بشكل مفاجئ. لذلك، وجهت الدعوة للمجتمع الدولي من أجل بذل جهود متضافرة تمنع حدوث ذلك، حيث إن المخاطر المترتبة على انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية ستكون عالية جداً.

ولم تتوانَ الإمارات في تأكيد أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة بشكلٍ مستدام.

وأوضحت أن المعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاع تتطلب توفير العديد من الموارد لتقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين. وكررت الدعوة للسماح للمدنيين بالجلاء بأمانٍ وطواعيةٍ من المناطق المتأثرة بالصراع، وكذلك لوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وفقاً للقانون الدولي.