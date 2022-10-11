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الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون والقضايا المشتركة

الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون والقضايا المشتركة
12 أكتوبر 2022 01:19

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في بطرسبورغ، خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى روسيا اليوم، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشارا إلى أن مستوى هذه العلاقات يشهد نمواً متسارعاً. 
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لهذا النمو المتواصل في علاقات التعاون بين البلدين. 
وأطلع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين سموه تفصيلاً على الوضع في محطة زاباروجيا النووية والجهود التي يتخذها الجانب الروسي من أجل ضمان سلامة الأمن النووي، فيما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن متابعة دولة الإمارات الوضع بشأن المحطة. 
كما قامت دولة الإمارات بدور مهم في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. في هذا الصدد، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الجانب الروسي يقدر هذه الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات والتي أكدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة.
في هذا السياق، أطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فخامة الرئيس الروسي على موقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا. وتطرق سموه، خلال اللقاء، إلى إمكانية استمرار الحوار بين روسيا وأوكرانيا. فيما أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا مهتمة باستمرارية جهود الوساطة الإماراتية.

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المصدر: وام
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