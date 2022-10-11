حمد الشرقي يشكّل مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي

الفجيرة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

ونصّ المرسوم رقم (10) لسنة 2022، بتشكيل مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، برئاسة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وعضوية كل من: الدكتور سعيد مطر سعيد الصريدي، وخليفة راشد عبدالله الصريدي، وخليفة عبيد سعيد الكعبي، وحصة حميد عبدالله الشرع، وحليمة عبدالله محمد المطروشي، والدكتورة عائشة سالم محمد الصريدي.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المرسوم رقم (11) لسنة 2022، والذي نصّ على تعيين مدير الديوان الأميري محمد سعيد الضنحاني، أميناً عاماً لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

وأصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المرسوم رقم (12) لسنة 2022، بتعيين الدكتور سليمان محمد عبدالله الخطيبي الكعبي، مديراً لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي.