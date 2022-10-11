الأربعاء 12 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حمد الشرقي يشكّل مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي

حمد الشرقي يشكّل مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي
12 أكتوبر 2022 02:05

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
6 فئات في سباق بنك الفجيرة للجري
محمد الشرقي يترأس اجتماع «أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة»

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.
ونصّ المرسوم رقم (10) لسنة 2022، بتشكيل مجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، برئاسة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وعضوية كل من: الدكتور سعيد مطر سعيد الصريدي، وخليفة راشد عبدالله الصريدي، وخليفة عبيد سعيد الكعبي، وحصة حميد عبدالله الشرع، وحليمة عبدالله محمد المطروشي، والدكتورة عائشة سالم محمد الصريدي.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المرسوم رقم (11) لسنة 2022، والذي نصّ على تعيين مدير الديوان الأميري محمد سعيد الضنحاني، أميناً عاماً لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المرسوم رقم (12) لسنة 2022، بتعيين الدكتور سليمان محمد عبدالله الخطيبي الكعبي، مديراً لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

حمد الشرقي
الفجيرة
التميز الحكومي
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
آخر الأخبار
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
الرياضي
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
اليوم 13:00
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
الرياضي
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
اليوم 12:45
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
دنيا
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
اليوم 12:33
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 12:33
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
الرياضي
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©