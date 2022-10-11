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«تنفيذي الشارقة» يناقش خطط التنمية الشاملة

سلطان بن محمد القاسمي خلال ترؤسه الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
12 أكتوبر 2022 02:05

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بمتابعة خطط التنمية الشاملة في الإمارة، من خلال المشروعات الحديثة وتطوير العمل الحكومي، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة. واطلع المجلس على عرض حول حصول مطار الشارقة الدولي على اعتماد المستوى الأول من برنامج تجربة المتعاملين في المطار، وذلك من مجلس المطارات الدولي، حيث استوفى المطار المتطلبات اللازمة كافة ليصبح واحداً من ثمانية مطارات على مستوى الشرق الأوسط الحاصلة على الاعتماد.
ويعد هذا الاعتماد نتيجة للنظام المتكامل الذي يعمل وفقه مطار الشارقة الدولي في سبيل ضمان رضا المتعاملين، وتقديم خدمات إضافية ذات جودة عالية، تعزز من تجربة السفر المتميزة عبر المطار.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة في مطار الشارقة الدولي لتطوير الخدمات كافة والوصول إلى مراكز متقدمة وفقاً للمعايير العالمية، موجهاً بالاستمرار في تحديث وتطوير الأنظمة والخدمات.
واطلع المجلس على رد دائرة التخطيط والمساحة حول توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المتعلقة بمناقشة سياسة الدائرة، والتي تأتي تأكيداً للأدوار المهمة والمتكاملة بين المجلس الاستشاري والدوائر والهيئات كافة بحكومة الشارقة، وبما يعزز مشاركة المجتمع من خلال المجلس في صنع القرار وإيصال احتياجات المجتمع.
وتضمن رد الدائرة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ التوصيات، والاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية كافة وغيرها.
ووجّه المجلس التنفيذي بالعمل بشكل أكبر وفعال بالتنسيق مع المجلس الاستشاري لوضع مختلف التوصيات والمقترحات المتعلقة بالجهات الحكومية كافة موضع التنفيذ، بما ينعكس على استقرار المجتمع بفئاته كافة، ويسهم في تطوير العمل الحكومي.

الشارقة
تنفيذي الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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