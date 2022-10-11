«تريندز»: مراكز البحث باتت أكثر أهمية لقراءة الأحداث

أبوظبي (الاتحاد)

زار الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، يرافقه عدد من باحثي المركز والمسؤولين فيه، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (TWI)، حيث تم عقد حلقة نقاشية تركزت حول عدد من القضايا الدولية، خاصة موضوع المؤتمر الذي تناول «تحديات وآفاق التغير المناخي». وتم خلال الجلسة الحوارية التطرق إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ودور الاتفاقات الإبراهيمية في تعزيز فرص السلام والاستقرار. وأشار الدكتور محمد العلي إلى أن مراكز البحث

والمؤسسات التحليلية وكذلك الإعلامية باتت اليوم أكثر أهمية لقراءة الأحداث ووضع رؤى وتصورات حولها بما يخدم صانع القرار ويوضح الأبعاد المستقبلية لها.

وقال العلي: «إن معهد (TWI)، يضم، فيمن يضم، عدداً كبيراً من الخبراء يتناولون مجموعة واسعة من القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية التي تغطّي كل ركن من أركان الشرق الأوسط. وعدد منهم لعبوا دوراً في صنع السياسات الأميركية في الشرق الأوسط ما يشكل منصة عالمية يحرص (تريندز) على التعاون معها بما يخدم استراتيجيته وأهدافه المستقبلية ذات التوجه العالمي».

من جانبه، رحب مديرو وخبراء المعهد بوفد تريندز، مؤكدين أن المركز بات من أنشط مراكز البحث في المنطقة، ويحظى باحترام كبير من خلال نتاجاته المتنوعة التي تشكل مرجعاً، خاصة في مجال الإسلام السياسي، وكما نرى اليوم في قضية المناخ وغيرها، وقالوا إن مراكز البحث تشكل رافعة علمية للسياسات، ولا بد من الاهتمام بها ودعمها، والاستماع إلى رؤيتها.