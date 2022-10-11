الأربعاء 12 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تريندز»: مراكز البحث باتت أكثر أهمية لقراءة الأحداث

محمد العلي ومسؤولو معهد واشنطن عقب الحلقة النقاشية (من المصدر)
12 أكتوبر 2022 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
معهد «دول الخليج العربية» يثمن جهود «تريندز»
وفد من الكونجرس الأميركي يزور «تريندز»

زار الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، يرافقه عدد من باحثي المركز والمسؤولين فيه، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (TWI)، حيث تم عقد حلقة نقاشية تركزت حول عدد من القضايا الدولية، خاصة موضوع المؤتمر الذي تناول «تحديات وآفاق التغير المناخي». وتم خلال الجلسة الحوارية التطرق إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ودور الاتفاقات الإبراهيمية في تعزيز فرص السلام والاستقرار. وأشار الدكتور محمد العلي إلى أن مراكز البحث
 والمؤسسات التحليلية وكذلك الإعلامية باتت اليوم أكثر أهمية لقراءة الأحداث ووضع رؤى وتصورات حولها بما يخدم صانع القرار ويوضح الأبعاد المستقبلية لها.
وقال العلي: «إن معهد (TWI)، يضم، فيمن يضم، عدداً كبيراً من الخبراء يتناولون مجموعة واسعة من القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية التي تغطّي كل ركن من أركان الشرق الأوسط. وعدد منهم لعبوا دوراً في صنع السياسات الأميركية في الشرق الأوسط ما يشكل منصة عالمية يحرص (تريندز) على التعاون معها بما يخدم استراتيجيته وأهدافه المستقبلية ذات التوجه العالمي».
من جانبه، رحب مديرو وخبراء المعهد بوفد تريندز، مؤكدين أن المركز بات من أنشط مراكز البحث في المنطقة، ويحظى باحترام كبير من خلال نتاجاته المتنوعة التي تشكل مرجعاً، خاصة في مجال الإسلام السياسي، وكما نرى اليوم في قضية المناخ وغيرها، وقالوا إن مراكز البحث تشكل رافعة علمية للسياسات، ولا بد من الاهتمام بها ودعمها، والاستماع إلى رؤيتها.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
آخر الأخبار
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
الرياضي
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
اليوم 13:00
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
الرياضي
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
اليوم 12:45
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
دنيا
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
اليوم 12:33
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 12:33
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
الرياضي
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©