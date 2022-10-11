علاقات وطيدة تربط بين الإمارات وأوغندا

أبوظبي (وام)

حضرت مريم زايد المزروعي، مديرة إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، حفل الاستقبال الذي أقامه زاكي ونومي كبيدي، سفير جمهورية أوغندا لدى دولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، والذي أقيم في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وفي بداية كلمتها بهذه المناسبة، تطرقت إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا الصديقة منذ تأسيسها في عام 2007، مؤكدة حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون بما يحقق الأهداف التنموية للدولتين والشعبين الصديقين.

وأضافت: «أثمرت الزيارات المتبادلة والاجتماعات الأخيرة بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا عن إيجاد فرص واعدة لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتنموية والسياسية، وغيرها من المجالات التي تسهم في تعزيز وتعميق التعاون». من جانبه، أشاد كبيدي بعمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا.