سفير الدولة لدى رومانيا يبحث مع رئيس الوزراء العلاقات

بوخارست (وام)

اجتمع سلطان محمد العلي، سفير الدولة لدى رومانيا، مع معالي نيكولاي تشيوكا، رئيس وزراء رومانيا. وبحث الجانبان سبل تنمية علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ورحب معالي تشيوكا بالسفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله بما يخدم وينمّي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً استعداد الحكومة الرومانية لتقديم أشكال الدعم كافة من أجل تطوير وتعزيز العلاقات الإماراتية الرومانية. وأشار السفير إلى تطلع الدولة لزيادة التعاون بين الجانبين.