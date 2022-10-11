الأربعاء 12 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفير الدولة لدى رومانيا يبحث مع رئيس الوزراء العلاقات

سفير الدولة لدى رومانيا يبحث مع رئيس الوزراء العلاقات
12 أكتوبر 2022 02:04

بوخارست (وام) 

أخبار ذات صلة
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
محمد بن راشد يعلن إطلاق برنامج وطني لتسريع التحول التكنولوجي في الصناعة والإنتاج

اجتمع سلطان محمد العلي، سفير الدولة لدى رومانيا، مع معالي نيكولاي تشيوكا، رئيس وزراء رومانيا. وبحث الجانبان سبل تنمية علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ورحب معالي تشيوكا بالسفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله بما يخدم وينمّي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً استعداد الحكومة الرومانية لتقديم أشكال الدعم كافة من أجل تطوير وتعزيز العلاقات الإماراتية الرومانية. وأشار السفير إلى تطلع الدولة  لزيادة التعاون بين الجانبين.

الإمارات
رومانيا
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
آخر الأخبار
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
الرياضي
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
اليوم 13:00
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
الرياضي
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
اليوم 12:45
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
دنيا
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
اليوم 12:33
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 12:33
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
الرياضي
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©