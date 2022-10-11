سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده لرئيس النيجر

نيامي (وام)

قدّم راشد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية تشاد، أوراق اعتماده إلى فخامة محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر، سفيراً غير مقيم لدى النيجر، وذلك خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي. ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامة بازوم وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وحمّل فخامة رئيس جمهورية النيجر السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته بأن تكلل مهمة السفير بالنجاح والتوفيق في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.