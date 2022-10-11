انطلاقاً من دبي.. العالم يصمم مستقبله

آمنة الكتبي (دبي)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت دبي مدينة مواكبة وذات شغف بكل ما هو جديد ومستقبلي، مشيراً إلى أن الإمارة ستواصل هذا النهج الذي جعلها نموذجاً في الاستباقية ومنصة لاختبار كل مفهوم وتقنية جديدة.

جاء ذلك بمناسبة انطلاق فعاليات «منتدى دبي للمستقبل»، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، برعاية سموه في «متحف المستقبل» بمشاركة 400 من أهم الخبراء والمتخصصين في مختلف قطاعات المستقبل، في 30 جلسة حوارية وكلمة رئيسة وورشة عمل تستضيف أكثر من 70 متحدثاً وتسلط الضوء على أهم التحديات المقبلة وسبل إيجاد حلول لها، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من دولة الإمارات.

وأضاف سموه: إن المنتدى منصة فكرية وعلمية هدفها ترسيخ فكرنا للمستقبل القريب والبعيد الذي ينتظرنا، منوهاً بأن متحف المستقبل باستضافته أكثر من 400 خبير عالمي في المنتدى يرسخ مكانته كمقر عالمي لخبراء ومؤسسات ومراكز استشراف المستقبل عبر مجموعة من الحوارات العالمية الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل العالم من دبي مدينة المستقبل، مشيراً إلى أن مخرجات المنتدى تصب في خدمة الحكومات والمجتمعات والاقتصادات حول العالم.

وأكد سموه أن منتدى دبي للمستقبل يشكل ملتقى مهماً لعلماء وخبراء المستقبل بصنّاع القرار والسياسات للعمل معاً من أجل وضع مسارات مستقبلية تحمي المكتسبات وتمكّن المجتمعات وتعزز استقرار الدول وترتقي بالمعرفة الإنسانية وتوحد اتجاه بوصلة المجتمع الدولي نحو غد أفضل.

وقال سموه: إن «رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعلت دبي مدينة تعيش في المستقبل.. وستواصل الإمارة هذا النهج الذي جعلها نموذجاً في الاستباقية ومنصة لاختبار كل مفهوم وتقنية جديدة».

وأضاف سموه أن «الحوارات العالمية في (منتدى دبي للمستقبل) سترسم ملامح مستقبل العالم.. من دبي مدينة المستقبل.. ومنتدى دبي للمستقبل يمثل منصة معرفية فكرية علمية سنوية تدعم مخرجاته الحكومات والمجتمعات حول العالم».

من جانبه، أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، خلال جلسة حوارية رئيسة بعنوان «لماذا نصمم المستقبل؟»، ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى، أهمية ودور الحكومات في تصميم المستقبل واستشرافه. وأشار إلى أن الإمارات أصبحت أحد الرواد في هذا المجال، بل تسبق الكثيرين إليه، وذلك برؤية قيادتها وفكرها الذي يتطلع دائماً للمستقبل وتصميمه بل وتنفيذه من الآن. وقال معاليه «اجتماعنا في منتدى دبي للمستقبل اليوم يمثل خطوة من سلسلة خطوات نستطيع من خلالها تطوير أفكار وتصميم رؤى وسياسات جديدة تواكب مستجدات العصر والاستعداد للمتغيرات في المستقبل»، موضحاً أن «فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته تقوم على أن تكون دبي مختبراً عالمياً ومفتوحاً للأفكار والتطبيقات المبتكرة، ولدينا اليوم متحف للمستقبل والذي يمثل منارة علمية فكرية وثقافية للجميع ويحتضن كل العقول والأفكار في مكان واحد لتخيل المستقبل وتصميمه وتنفيذه».

وأضاف معاليه: «نحن دولة شابة ورحلتنا انتقلت من الصحراء إلى المريخ.. ولدينا نموذج تنموي متميز نشاركه العالم للتحسين والتغيير للأفضل، كما أن لدينا في الإمارات كافة الأعراق والأديان و200 جنسية تعيش معاً بتناغم وانسجام، وما زلنا في اللحظات الأولى من مستقبل سيحمل في طياته تغيرات لا حدود لها».

بدوره، استعرض ميتشيو كاكو الخبير العالمي في استشراف المستقبل والفيزياء النظرية بعض السيناريوهات المستقبلية المتوقعة بعد خمسين عاماً، قائلاً: ستختفي الحواسيب وسنحصل على رقاقات مدمجة في دماغنا وسنتراسل بالخواطر وسنسجل الذاكرة والمشاعر وسيختفي التلفاز وسنحصل على إنترنت الدماغ، وسنحصل على الحاسوب الكمي بدلاً من الحواسيب الرقمية. واعتبر الدكتور كاكو أن «المستقبل سيشهد تحولات كبيرة في مجال توليد الطاقة، وأن التلفزيونات والسينما ستصبح من الماضي. وسيكون المستوى الجديد من الإنترنت مرتبطاً بالدماغ، وسنتواصل مع الناس عن بُعد، وسنسجل الذكريات، وسنوظف أجهزة الكمبيوتر الكمية لعلاج الأمراض المستعصية. وسنكون قادرين على علاج أمراض مثل باركنسون والسرطان على المستوى الجزيئي».

وأضاف: «مدن اليوم هي حيث توجد الوظائف، والنشاط الاقتصادي يدفع الناس إلى المناطق الحضرية، ولكن طالما أن النشاط الاقتصادي مكثف في منطقة صغيرة، فهذا يعني أن عدد السكان يرتفع مما يخلق تحديات كبيرة، وهناك العديد من الحلول؛ أحدها الذهاب تحت الأرض. والآخر هو إعادة توزيع الوظائف بشكل لا مركزي».

ركيزة محورية

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال اليوم الأول من «منتدى دبي للمستقبل» أن استشراف المستقبل يشكل ركيزة محورية في تقدم المجتمعات والحكومات وقدراتها على مواكبة التحولات، مشيراً إلى أن ما جعل دبي ناجحة ليس مجرد امتلاك الموارد بل تبنّي المواهب وأصحاب الرؤية، وكونها قادرة على التكيف مع التغييرات وتقودها في اتجاه الفرص. وقال معاليه: «دبي ودولة الإمارات وجهة أصحاب الأحلام الكبرى والأفكار المبتكرة والطموحات التي لا تعرف المستحيل في صناعة المستقبل. ونحن محظوظون بقيادةٍ رسخت مبدأ استشراف المستقبل وتتخذ قرارات مستقبلية مدروسة وجريئة تمكّن أصحاب المواهب من كل مكان في العالم». وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رأى مستقبلاً واعداً في «الإنترنت» والإعلام منذ أكثر من عقدين، وقرر إطلاق مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام في دلالة على إيمانه بأهمية استشراف المستقبل وصنعه، واليوم أصبحت دبي مركزاً ريادياً للتكنولوجيا والإعلام بفضل هذه الرؤية. وأضاف معاليه أنه منذ 4000 عام كانت دبي مركزاً تجارياً بين الشرق والغرب وملتقى الحضارات الفرعونية والهندية.

نموذج عالمي جديد لتصميم المستقبل

أكدت آيمي ويب الرئيسة التنفيذية لمعهد «المستقبل اليوم»، أن دبي برؤيتها الملهمة قادرة على تطوير نموذج عالمي جديد لتصميم المستقبل، وهي بالفعل تملك نموذج عمل قيادي متقدماً جداً، وتؤمن بأن الثروة الحقيقية لاستدامة المستقبل هي الاستثمار في الإنسان والعقل البشري».

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «أين تكمن أهمية تطوير عملية استشراف المستقبل؟» أن نموذج دبي في استشراف المستقبل ملهم ومتقدم، كون القيادة في الإمارة تملك رؤية واضحة للمستقبل وتعمل على تحقيقها وفق خطط مدروسة.

وأكدت أن توظيف أدوات استشراف المستقبل يساعد الحكومات على توقع الفرص والتوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها.

محو الأمية التكنولوجية

أجمع عدد من الخبراء في «منتدى دبي للمستقبل»، على أن محو الأمية التكنولوجية عامل مهم للتعايش مع تحديات الرقمنة مستقبلاً، وأن التكنولوجيا الذكية توفر آفاقاً جديدة للعقول المبدعة لمعرفة كيفية التعايش مع المستقبل ووضع معايير عالمية لإحلال التقنيات الرقمية، جاء ذلك، خلال الجلسة الحوارية بعنوان «تعايش البشرية مع المستقبل الرقمي».

وناقشت الجلسة المستقبل مع بروز تطبيقات «الميتافيرس» والعوالم الافتراضية والغامرة والممتدة، والجيل الثالث من الويب، إذ سلط المتحدثون الضوء على بعض هذه التقنيات، وعلى الجوانب الإيجابية التي ستحملها، والتحديات المحتملة التي قد تترتب عنها، كما وأجمع المشاركون على أن التكيف مع المستقبل الرقمي، يقتضي دوراً مشتركاً للأفراد والمؤسسات من أجل تصميم مجتمعات المستقبل.

الحكومات الناجحة

أكد عبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، خلال جلسة حوارية بعنوان «كيف يمكن للحكومات أن تواجه التحديات المحتملة من خلال استشراف المستقبل؟»، أن الحكومات الناجحة مستقبلاً هي التي تمتلك الرؤية والجاهزية والمرونة والاستراتيجية والعقول والعنصر البشري المؤهل والفكر الإيجابي للتعامل مع مختلف السيناريوهات والتحديات وتحويلها إلى فرص، وأن تعزيز المهارات القيادية وترسيخ ثقة المجتمع بالعمل الحكومي من أهم عوامل نجاح عمليات استشراف المستقبل، مشيراً إلى أهمية توسيع التعاون العالمي الهادف لابتكار حلول نوعية للتحديات مبنية على رؤية مستقبلية.