سيف بن زايد يشهد عرض آيسنار «رجل في الوسط»

أبوظبي (وام)

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عرض آيسنار أبوظبي 2022 «رجل في الوسط»، ضمن فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022)، الحدث العالمي الذي تستضيفه أبوظبي ويمثل منصة عالمية للمؤسسات والشركات العاملة في مجالات الأمن الوطني والسيبراني والحماية والوقاية المجتمعية.

وحضر العرض معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ومعالي دانيال أوسلو، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمن بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والفريق الدكتور محمد سعيد البادي، والمستشار سيف الشعفار، ومعالي الفريق عبدالله المري، قائد عام شرطة دبي، ومعالي اللواء ركن طيار فارس المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، واللواء أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لآيسنار، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمعارض «أدنيك»، والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين وممثلي المؤسسات والشركات المحلية والدولية المشاركة بالمعرض، وعدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية.

ثم تجول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكبار الحضور في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022»، واطلع سموه على ما تقدمه الأجنحة والمنصات المختلفة من تقنيات ومشاريع ومبادرات تقدم حلولاً للتحديات الحالية والمستقبلية والمستندة للعلوم المتقدمة وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

وزار سموه أجنحة توازن ومجموعة الوصل التجارية و«G42» وإيدج «وجناح منظمة الشرطة الدولية الجنائية «الإنتربول» و«كوبويبس» وسيكورو للأنظمة الأمنية وأكاديمية الإمارات العربية المتحدة K9 العالمية، حيث استمع سموه لشرح من مسؤولي هذه الأجنحة عن ما تقدمه مؤسساتهم من مبادرات ومشاريع تعزز الأمن والحماية والوقاية، وفق تقنيات مستحدثة ومتطورة وتمثل إضافات نوعية في هذه المجالات.

وكان سموه قد استهل زيارته للمعرض بحضور العرض الحي «رجل في الوسط»، والذي يظهر جهود الجهات الحكومية المعنية في تعزيز الأمن والحماية من خلال مواجهة سيناريو أمني متكامل، يمثل هجوماً سيبرانياً عالي المستوى وتهديدات مصاحبة، وآثاراً وتحديات يخلفها هذا الهجوم، وهنا تبرز قدرة الفرق على التعامل مع كافة التهديدات والتحديات والقدرة على إعادة الهدوء والاستقرار وضبط الأمن والحركة المرورية والإسعاف والإنقاذ وإدارة الأزمات، والتعامل مع كافة الحالات الطارئة، كما تم عرض موسيقي مشترك للفرق الشرطية الدولية والمحلية.

ويتضمن العرض سيناريو أمنياً لهجوم سيبراني من الخارج يستهدف البنية التحتية للمنشآت الحيوية وتعطيل أنظمة المرور والكهرباء، ويتسبب في حرائق وتسرب لمواد كيميائية، ليظهر كيفية تعامل الجهات المختصة مع كافة التهديدات المصاحبة للهجوم، من فرق الإسعاف الوطني والدفاع المدني وفريق التعامل مع المواد الخطرة CBRN والفرق الشرطية والمرورية، كما يظهر الأجهزة والمركبات والأدوات التقنية المتطورة التي تستخدم مع الجهات المعنية ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها لتكون المكان الأكثر أمناً على وجه الكرة الأرضية.