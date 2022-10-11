«زايد الإنسانية» تنظم حفل توزيع جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التكميلي
حفل توزيع جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التكميلي
12 أكتوبر 2022 00:45
أكد أحمد محمد الخييلي، عضو مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، المضي قدماً وفق أهداف المؤسسة التي أرسى معالمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام للمؤسسة حمد بن كردوس العامري، خلال حفل توزيع جائزة الشيخ زايد للطب التكميلي الذي أقيم برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ونظمته المؤسسة بالتعاون مع مركز «لوتس» للطب الشمولي. وهنأ الفائزين بالجائزة، موضحاً دور المؤسسة في رصد الجوائز لدعم البحوث والدراسات العلمية التي تعود على البشرية كافة بالنفع، خاصة في المجال الصحي، لأنها تصب في صالح تخفيف آلام المرضى، وتقديم أفضل العلاجات والإبداعات من أجل صحة البشرية.
وركز على أهمية البحوث لرقي الأوطان، لأن حضارة الأمم ومدى تقدمها يقاس بعدد البحوث التي يقدمها علماؤها لتكون في خدمة المجتمعات الإنسانية. من جانبه، ألقى الدكتور أحمد حسن المصيلحي، استشاري طبيب الأسرة والمجتمع، كلمة نيابة عن اللجنة العلمية التي تولت مهمة تقييم البحوث، وحددت أسماء الفائزين بكل فرع من فئاتها. وأوضح أن الجائزة جاءت لتكرم مساهمات العالم بأسره بالإنجاز العلمي للطب الشمولي، ومدى أصالة هذه العلوم بتراثنا العربي والإسلامي، وانطلاقاً من المفاهيم الإسلامية السمحة التي جاء بها القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. فيما ألقى الدكتور محمد شاهين، عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز وكلية الطب في جدة، كلمة شكر فيها المؤسسة، ومركز اللوتس على هذا التنظيم، وأكد أهمية هذه الدورة من الجائزة في طرح بحوث جديدة في مجال الطب النبوي الشريف والتي ستعود بالفائدة على الجامعات. وألقى أفشار علم، نائب رئيس جامعة حمدارد في نيودلهي - الهند، كلمة أوضح فيها دور الجامعة وتقديرها للبحوث الرائدة، وقدم دعوة لراعي حفل الجائزة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان لزيارة الجامعة في الهند وتقليده الدكتوراه الفخرية تقديراً لرعايته ودعمه للبحوث والدراسات العلمية للطب التكميلي. في ختام الاحتفال، تسلم ني جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، شهادات الفائزين الصينيين، وشكر المؤسسة ومركر اللوتس على دعمهما وتنظيمهما لهذه الدورة الناجحة للجائزة.