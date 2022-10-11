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سيف بن زايد يلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين العرب والأجانب

سيف بن زايد خلال لقائه عدداً من الوزراء والمسؤولين العرب والأجانب على هامش «آيسنار» بحضور عبدالله المري وفارس المزروعي وأحمد الريسي (الصور من وام)
12 أكتوبر 2022 02:06

أبوظبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، مع عدد من الوزراء والمسؤولين العرب والأجانب، على هامش المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022»، كما تم، خلال المعرض، توقيع مذكرتي تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

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فقد التقى سموه مع معالي محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية واللامركزية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبحث سموه والضيف العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في المجالات الشرطية، وسبل الارتقاء بها، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية في المجالات الأمنية والشرطية.
كما التقى سموه مع معالي دانيال أسيلو أوكيتو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمن واللامركزية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبحث سموه مع الوزير الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وجمهورية الكونغو في المجالات الأمنية والشرطية.

والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع معالي مازن الفراية وزير الداخلية الأردني، وبحث سموه مع الوزير الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ثم التقى سموه مع مولاي إدريس الجوهري الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بالمملكة المغربية، وبحث سموه مع الوزير الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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