إمكانات متقدمة لمركز أبوظبي لفحص الأسلحة والذخائر

أبوظبي (الاتحاد)

تتيح منصة مجمع توازن الصناعي بالمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022) لزوارها الاطلاع على الإمكانيات المتقدمة التي يتمتع بها مركز أبوظبي لفحص وتأهيل الأسلحة والذخائر في مجالات اختبار فعالية وسلامة الأسلحة النارية والذخائر والسترات الواقية من الرصاص والسيارات المدرعة.

ويستخدم مركز أبوظبي لفحص الأسلحة والذخائر -التابع لمركز الفحص والتأهيل بمجمع توازن الصناعي- طيفاً واسعاً من الخدمات والتقنيات المتطورة في مجال فحص واعتماد الأسلحة، والتي تشمل الأسلحة الفردية العادية والأوتوماتيكية، وهو يعتبر من ضمن أفضل مراكز الفحص والاعتماد في العالم.

كما يقوم المركز بفحص الحماية الباليستية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وذلك لتحديد مدى فعالية حلول الحماية الباليستية من حيث مقاومتها للاختراق من الرصاص والشظايا. ويتمتع المركز بإمكانيات تتيح له فحص واعتماد الدروع الواقية المضادة للرصاص وفقاً للدرجات الثانية والثالثة والرابعة للمعيار إن آي جي NIJ 0101.04 وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات الأجهزة الأمنية المختلفة. وقد توسعت إمكانيات المركز مؤخراً بإضافة خدمات الفحص وفقاً للمستوى الرابع من معايير الناتو NATO STANAG 4569 وAEP-55 للسيارات المصفحة.

وقال شريف هاشم الهاشمي، رئيس مجلس إدارة مجمع توازن الصناعي: إن مركز أبوظبي لفحص الأسلحة والذخائر يلعب دوراً هاماً في ضمان سلامة كل الأسلحة والذخائر بالدولة بفضل الكفاءات العالية التي يضمها، وبفضل عضوية دولة الإمارات العربية المتحدة في اللجنة الدولية لفحص الأسلحة والذخائر (CIP).