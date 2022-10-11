تعاون بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و"أتش بي إي" لتطوير كمبيوتر فائق

دبي (وام)

أعلنت شركة هيو ليت باكارد إنتربرايز المدرجة في البورصة تحت الرمز (NYSE: HPE) أمس، أنها بصدد تطوير كمبيوتر فائق جديد لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وقال جوستين هوتارد نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي في أتش بي إي: «تلعب الحوسبة الفائقة دوراً جوهرياً في إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي لتحقيق اختراقات مهمة بين المؤسسات الخاصة والعامة في العالم، وتقود أتش بي إي السوق في هذه المرحلة كونها تجمع بين الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي لبناء وتطوير نماذج التعلم الآلي على نطاق واسع وتعزيز الرؤى ومساعدة المؤسسات على الابتكار بشكل أسرع».

وأكد أن «مركز الحوسبة الفائقة التابع لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز مكانة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي ومبادراتها الرئيسية في مجال الرعاية الصحية والاستدامة والهندسة».

من جانبه، قال أحمد الخلافي، مدير عام شركة أتش بي إي في الإمارات: «إننا نفخر بدعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عبر مساعدة الجامعة في زيادة مساهمتها في البحث والتعليم وستلعب الحوسبة الفائقة دورًا مهماً في مساعدة الدولة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة الآن وفي المستقبل، ونتطلع بشغف لمساعدتها على تحقيق هدفها الرامي لتبوؤ مكانة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031».

ويساعد الكمبيوتر الفائق المزمع تطويره، الجامعة على دعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، عبر الاستثمار في الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للدولة.

وتسهم تقنيات الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي المتقدمة في تمكين الجامعة من توسيع مواردها إلى مشاريع أكبر لاستقطاب المواهب العالمية وخلق فرص اقتصادية ومجتمعية جديدة لدولة الإمارات.