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شراكة بين «مدرسة 42 أبوظبي» و«بيكن رد»

شراكة بين «مدرسة 42 أبوظبي» و«بيكن رد»
12 أكتوبر 2022 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

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 أعلنت مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، وشركة بيكن رد، الشركة الرائدة في تطوير الحلول الدفاعية المتقدمة لمواجهة تهديدات الأمن الوطني،  توقيع اتفاقية تهدف إلى إثراء التجارب التعليمية لطلاب مدرسة 42 أبوظبي.
وتم توقيع الاتفاقية خلال اليوم الثاني من فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022)، بحضور كلٍ من ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي، وموريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة بيكن رد.
وتعتزم بيكن رد، بموجب هذه الاتفاقية، تقديم برنامج رعاية مخصص لأبرز المرشحين الذين استكملوا بنجاح برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة في مدرسة 42 أبوظبي، والمعروف باسم «البيسين».
وانطلاقاً من مساعيها إلى تعزيز الدعم المقدم للمبرمجين، ستعمل «بيكن رد» على رعاية العديد من المشاريع عالية الأهمية وإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والكفاءات في مدرسة 42 أبوظبي للمشاركة فيها، وذلك بهدف تحديد المرشحين المتفوقين وتقييمهم وتقديم الرعاية لهم للانضمام إلى برنامج «بيكن رد» الذي يأتي بالتعاون مع 42 أبوظبي. ومن المقرر أن تطرح «بيكن رد» مجموعة إضافية من الدورات التدريبية المتعلقة بالبيئات السيبرانية والأمن الوطني وتجارب البرمجة الموجهة خصيصاً لطلاب مدرسة 42 أبوظبي في إطار هذه الاتفاقية.
وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «تتيح هذه الاتفاقية الفرصة لتزويد طلاب مدرسة 42 أبوظبي بالممارسات والتدريب والدعم اللازم لصقل مهاراتهم الاحترافية في مجال الأمن القومي».
وقال موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكن رد»: «نحن في «بيكن رد» نركز بشدة على التعاون المشترك، ويسعدنا أن نتعاون مع مدرسة 42 أبوظبي لنقدم برنامجاً تدريبياً عالي التخصص لطلابهم».

مدرسة البرمجة الجديدة المبتكرة
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