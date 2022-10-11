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«واثق».. مختبر متخصص للأمن السيبراني

«واثق».. مختبر متخصص للأمن السيبراني
12 أكتوبر 2022 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

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 يسلط مجمع توازن الصناعي، الذراع الممكن للتطوير الصناعي لمجلس التوازن الاقتصادي، إبان مشاركته في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022)، الضوء على «واثق»، وهو مختبر متخصص للأمن السيبراني. ويستعرض المجمع عبر منصته في المعرض الإمكانيات والخدمات التي يوفرها واثق من خلال مختبراته الأربعة وهي مختبر عدة الحواسيب ومختبر برامج الحواسيب ومختبر الإشارة ومختبر التشفير.
وقال شريف هاشم الهاشمي، رئيس مجلس إدارة مجمع توازن الصناعي: إن واثق يلبي الطلب المتزايد للأمن السيبراني وسط القطاعات الحكومية والخاصة، مما يحتم مواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم في هذا المجال. وتابع المهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي: إن تركيز واثق ينصب على الأمن السيبراني وعلى مكامن الضعف التي يمكن استهدافها بالاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

مجمع توازن الصناعي
مجلس التوازن الاقتصادي
المعرض الدولي للأمن الوطني
آيسنار أبوظبي
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