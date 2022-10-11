جامعة خليفة تستعرض 10 مشاريع مبتكرة في «آيسنار أبوظبي»

أبوظبي (وام)

تستعرض 4 من مراكز جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا البحثية 10 مشاريع مبتكرة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022».

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «تعرض المراكز البحثية بعضاً من أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر 2022 المقام في أبوظبي، وهو معرض يستقطب مجموعة من الشركاء الرائدين في مجالات الأمن الوطني والأمن الإلكتروني وضبط الأمن وتنفيذ القوانين وحماية البنية التحتية الحيوية والأمن التجاري وفي هذا الإطار، ستساهم مخرجاتنا البحثية بشكل مباشر في إيجاد الحلول للتحديات التي يفرضها القطاع الصناعي، كما يساهم المعرض في تسهيل التفاعل ما بين الجامعة وأفضل رياديي القطاع الصناعي، وبالتالي إمكانية تطبيق هذه التكنولوجيات كحلول عملية تعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام». ويستعرض مركز إبتيك مشاريع تركز على حماية البيانات واستشعار شبكة الواي فاي لحالات الطوارئ والخدمات الأمنية، أما مركز الأنظمة الفيزيائية الإلكترونية فيستعرض ثلاثة مشاريع، مشروعان منها بالتعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي.