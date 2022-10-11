32 حديقة جديدة ومواقع لألعاب الأطفال في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تدرس بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ 32 حديقة جديدة ومواقع لألعاب الأطفال في مناطق في مدينة أبوظبي وضواحيها كبني ياس ومنطقة الباهية والشهامة ومدينة شخبوط ومدينة محمد بن زايد.

وأشارت البلدية لـ «الاتحاد»، إلى أنها ستنفذ مشاريع خلال المرحلة المقبلة، تتضمن إعادة تأهيل الحدائق في منطقتي الفلاح والشامخة المرحلة الثانية، فيما ستنشئ 3 حدائق في منطقة الباهية والشهامة وحديقة وساحة ألعاب في منطقة الصدر.

ومن المشاريع المستقبلية التي تسعى البلدية إلى تنفيذها، إنشاء 3 حدائق في منطقة بني ياس، و4 حدائق في مدينة شخبوط، بالإضافة إلى إنشاء 20 موقع ألعاب أطفال في مدينة محمد بن زايد.

وتشكل حدائق أبوظبي مرافق ترفيهية تعكس الإنجازات المشرفة التي حققتها أبوظبي على كافة الصعد، وتؤكد نجاح رؤية القيادة الرشيدة في إيجاد مرافق خدمية بمواصفات ومعايير عالمية، أهلتها لحصول 20 حديقة على اعتراف المنظمات العالمية واستحقاقها لرفع العلم الأخضر.

وأكدت البلدية حرص دائرة البلديات والنقل على توسيع الرقعة الخضراء، ومخصصات كل فرد من المسطحات الخضراء والحدائق والمتنفسات الطبيعية، وإتاحة خيارات متعددة أمام السكان للترفيه والاستجمام.

وأفادت البلدية بأنها تسعى في كافة مشاريعها الجديدة إلى الاعتماد بشكل كلي على الممارسات الموفرة للطاقة وترشيد استهلاك الطاقة باستخدام الطرق المبتكرة الذكية في تطبيق إجراءات الاستدامة، بما يشمل اتباع التقنيات الحديثة في المشاريع الجديدة وفقاً لمعايير ومتطلبات دائرة البلديات والنقل وبما يشمل معايير ترشيد الاستهلاك، ويدعم توجهات الترشيد إلى أقصى درجة ممكنة.

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على الاعتماد بشكل كلي على المياه المعالجة في الري، وترشيد استهلاك مياه الري باستخدام الطرق المبتكرة، وتطبيق إجراءات الاستدامة لتشمل تصميم الزراعة التجميلية وفقاً لمعايير ومتطلبات دائرة البلديات والنقل، وبالشكل الذي يشمل معايير ترشيد استهلاك مياه الري واستخدام النباتات المحلية، وعناصر التجميل الصلبة في التصميم، وبالوسائل التي تدعم التوجه الرامي إلى ترشيد استهلاك مياه الري إلى أقصى درجة ممكنة، واتباع مبادئ الاستدامة.

وبشأن أبرز التقنيات الجديدة التي ستنفذها البلدية في الحدائق العامة سواء القائمة أو الجديدة، أفادت بلدية مدينة أبوظبي بأنها تستخدم التقنيات الحديثة في المشاريع الجديدة وفقاً لمعايير ومتطلبات الدائرة كاستخدام أحدث أنظمة الري، بما يشمل الري بالتنقيط والري بالرشاشات وأنظمة التحكم الذكية، بما يشمل الري الآلي ونظام التحكم والمراقبة (سكادا).

خدمة

أشارت بلدية مدينة أبوظبي، إلى أنه تم تطبيق وتفعيل خدمة القارئ السريع على بعض أصول الحدائق، بإدراج مفهوم اللوحات التعريفية الذكية ضمن المشاريع القائمة وذلك بإدراج المعلومات بالـ(QR باركود) الذي يتم وضعه في اللوحات التعريفية في مرافق الحديقة، وتعطي قراءات ومعلومات حول أصناف النباتات والألعاب الرياضية وطرق استخدامها، ويتم تطبيقه في العديد من الحدائق والمنتزهات الترفيهية، بالإضافة لدراسة مبادرة استخدام التقنيات الذكية في الحدائق للمساهمة في تحسين أداء المنتزهات من خلال دمج مجموعة من التقنيات لتعزيز قيمة المنتزهات من خلال استخدام الأدوات الرياضية الذكية، والمقاعد الذكية والألعاب الذكية التفاعلية والمظلات الذكية، وتقنية القارئ السريع على أصول البنية التحتية، بما يهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع واستخدام الابتكار لتعزيز أصول البلدية ومرافقها.